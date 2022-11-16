金曲歌后祕戀激吻男偶像？正妹記者線索全說 吳宗憲嚇壞
正妹記者謝佑昀，因亮眼外型和活潑又親民的個性，廣受觀眾喜愛，近年來更擔任談話節目的助主持，有意擴展演藝圈。不過，謝佑昀近日卻在節目上爆料，某位大咖金曲歌后與另一位偶像級歌手祕戀，但最後被經紀公司以7位數金額壓下來的故事，讓全場來賓極為震驚，似乎心中都早有答案。
謝佑昀日前在節目《大明星小跟班》的爆料單元中分享，她有位曾當過狗仔的同業友人，拍到了金曲歌后與偶像男歌手祕戀的證據照片，在車內激情激吻。她也透露線索是Ａ咖等級、金曲歌后的一線女星女歌手，男方則是偶像級歌手、主持綜藝節目都有，而且女生是只上男生的綜藝節目，兩人也都是非常潔身自愛的形象。
謝佑昀提到，由於爆料對象真的太大咖，友人回報給公司後，公司都必須跟經紀人知會一下，沒想到男方的動作非常大，最後不僅動用高達7位數的金額買下新聞，而且還加贈一條男方的專訪。這讓現場來賓驚呼連連「很好猜耶！」王少偉更直喊：「偶像有綜藝節目的很少耶！妳該不會講的！我都有認識吧。」
就連一旁的資深媒體人狄志為也勸謝佑昀，「 唉呦！妳不要再講了，再講已經等於答案出來了！」吳宗憲似乎也想到答案，「喔！我現在想起來了…NO…」便草草對給予輸家處罰，好讓節目繼續進行。（編輯：詹鎰睿）