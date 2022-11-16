3Q哥化身電話催票員　鄭運鵬：未來我做大家靠山

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鄭運鵬、鄭文燦、陳柏惟三位也在現場Call Out親友催票，接到電話的市民朋友都興奮地表示，一定會幫3號鄭運鵬催票、拉票，尤其是陳柏惟，更讓接聽電話的市民朋友與鄭運鵬、鄭文燦直接對話。隨後，陳柏惟也陪同鄭運鵬進行八德區車隊掃街，一路上3Q哥的高人氣也展現在桃園鄉親的熱烈歡迎上，紛紛揮手、揮旗打招呼和拍照。
鄭運鵬表示，希望一個人能找到至少十位桃園的好朋友，也請這十位好朋友們能再找到十位在地桃園選民朋友，用這樣的方式做最後衝刺，全面請託、全面拜託、全面動員，大家來當他的靠山，「未來我也做大家的靠山。」
鄭運鵬也說，今天邀請陳柏惟，剛好外號叫「3Q哥」，也是他的號碼OK手勢、做大家的3號，做大家的靠山。桃園的建設只要有需要，萬事都「做得(客語)」，過去鄭文燦推動桃園學，未來八年希望由他接棒桃園建設，超越鄭文燦的八年，讓全國未來學桃園。「我希望未來桃園的建設要更大世界級的大，照顧要更細到每一個人的細，大到護國神山來桃園落腳，細到我們每一位弱勢家庭要照顧。」
陳柏惟提到，鄭運鵬是在他2018年議員落選後，第一個到立法院拜訪認識的立委，後來變成中午邊吃飯、邊聊天、邊談國家大事的好朋友，鄭運鵬這兩年擔任立法院黨團幹事長，過去五星市長都有幹事長的影子，相信一定也能夠回到家鄉好好當市長。最後十天邀請大家打電話給自己的好朋友，可以從外地打回自己的桃園家鄉或是桃園好朋友，在選舉前要盡自己所有的努力，去投票就會贏。