王俐人結婚1年！「岳母開戰女婿」傳不合 導火線竟是它
46歲女星王俐人去年12月和演員林琮軒結婚，婚後兩人住在女方家，也一起經營私廚，好感情令人稱羨。豈料，就在夫妻倆結婚將滿一年之際，竟傳出老公與媽媽「鬧不合」的消息，對此，王俐人也親自回應了，甚至指出導火線其實只是「一台冰箱」。
根據《鏡週刊》報導，王俐人和老公林琮軒結婚後一起住在女方家，但今（16）日卻傳出老公與王媽媽生活上出現「溝通障礙」。王俐人坦言，老公和媽媽確實有些問題，但在她看來「都是小事」，像是媽媽會在冰箱放各種食材，因為怕女兒肚子餓，結果有次因為私廚沒有雞蛋了，她便請老公拿走5顆雞蛋到店裡，豈料媽媽以為老公一個人要吃5顆蛋，不讓他拿，後來還是王俐人打電話解釋，媽媽才准許。
此外，王俐人和林琮軒某次忙到凌晨才回家，王俐人肚子餓拜託林琮軒煮個泡麵，但媽媽不知情，還以為是老公自己想吃，甚至有次對老公說「誰把我的泡麵吃光」，讓林琮軒聽了很不是滋味，忍不住傳簡訊和王俐人訴苦。
經常能聽到「婆媳問題」，但王俐人家卻是「丈母娘大戰女婿」，王俐人說，可能是因為她們家人個性本就較熱情，「即使在客廳見面也要打招呼，但老公比較木訥，嘴比較沒這麼甜」，林琮軒婚後在家雖然有向丈母娘打招呼，但可能聲音太小，導致丈母娘沒聽見，才會放在心上。不過經過近一年的相處磨合，現在老公和媽媽的關係已有改善。（編輯：郭佩蓉）