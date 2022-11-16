台灣企業永續頒獎典禮登場　長榮航奪5大獎

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長榮航空連續八年參加台灣企業永續獎，每年皆獲獎，今年除於企業永續綜合績效類及企業永續報告類項目獲獎外，更首度一舉囊括三項永續單項績效獎的榮譽，再度獲得業界肯定。
在疫情期間，航空業面臨嚴峻衝擊，長榮航空表示，積極調整營運策略，於國內率先以客艙載貨的創新模式，創造營收的最大化；針對氣候變遷的相關議題，因深知航空運輸產業是減碳的重要推手，長榮航空以「2050淨零碳排放」為首要目標，領先國籍航空公司推出「EVA e-Library」數位圖書館，供旅客將報章雜誌下載至個人行動裝置於飛行時盡情閱讀，大幅減少能源消耗。
長榮航空長期推行各項節油措施，如機隊現代化、航機減重、運航作業效率提升及航機維修等，參考國際航空運輸協會提出的減碳策略，追求優越的燃油效率。長榮航空亦將「永續航空燃油」的使用列為未來最重要的減碳行動，並持續厚植永續供應鏈管理架構，盼透過與供應商間更緊密合作，鞏固供應鏈網絡，使得企業永續經營再創佳績。
長榮航空致力企業永續不遺餘力並屢獲佳績，提供全球資本市場信用評比、風險評估的「標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）」10月21日也公布評鑑結果，長榮航空在全球35家受評鑑之航空公司中取得第2名的佳績，相較於2021年進步1個名次，肯定長榮航空企業永續治理績效，實現永續飛航的企業社會責任。