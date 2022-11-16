Balenciaga洋芋片包要5萬！秒被搶購一空：求蚵仔煎口味
有錢人想的跟你不一樣！以機車包聞名的歐洲精品品牌Balenciaga（巴黎世家），雖然要價不斐，但仍深受時尚迷喜愛，該品牌最近在2023春夏大秀上，亮相了一款「樂事洋芋片包包」，正是和洋芋片品牌 Lay's合作，完全以洋芋片包裝袋為設計靈感，根據品牌公布的建議售價是1500美元，折合新台幣約是4萬6559元，原以為是開玩笑的行銷策略，但中國上海的品牌門市人員在網路上透露，該包款還沒正式發售就已經被訂光，引起網友熱議，還有人開玩笑跪求蚵仔煎口味。
根據國外媒體報導，該包款是Balenciaga（巴黎世家）和Lay’s樂事的聯名手拿包，依據樂事洋芋片的口味共有4種款式，分別是原味（黃色）、番茄（藍色）、麻辣（紅色）、青檸（綠色），和實際的洋芋片包裝袋一樣，內部特地使用金屬銀色內襯，背面還印有成份表標籤，據悉設計這系列手拿包的正是Balenciaga的創意總監Demna，之所以設計這款手拿包，只因為他「非常愛吃洋芋片」，並且在個人Instagram分享了這款新品。Balenciaga也公布了包款的售價資訊是1500美元，相當於台幣4萬6559元。
新品曝光後引起各界熱議，中國上海港匯恆隆廣場的一名巴黎世家店員更指稱，Balenciaga洋芋片包包未開賣先轟動，還沒正式發售就被訂光了，中國售價預估落在1.1萬元至1.2萬元人民幣（約台幣4.8萬至5.2萬元），不同顏色可能會有不同行情，引起網友熱烈討論：「有錢人的快樂就是這麼樸實無華」、「總覺得洋芋片裡面附的空氣越來越貴，沒想到是真的」、「請給我蚵仔煎」，還有民眾打趣表示：「這個不是7-11一包30嗎」。