Eric Nam感激尹汝貞！謝台灣記者提醒：我來邀她看演唱會

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Eric Nam本月20日將在首爾開唱，問及有沒有邀請尹汝貞，他驚覺此事重要性，表示：「沒有！但我應該要這麼做，她是我很尊敬的人，我現在應該要邀請她來看表演。我是一個想太多的人，不管是朋友、長輩，我其實會擔心對方會不會不喜歡來這種有粉絲尖叫、音樂很大聲的環境，然後又要因為我的邀約不得不來，不過我會邀請她，謝謝你（指記者）提醒我！」語畢他轉頭看向工作人員，表示要傳訊息給尹汝貞。
他出道後獲封「國民男友」、「國民暖男」，Eric Nam對此謙虛表示，一開始聽到確實感到負擔，同時感謝大家的稱讚，「我有一直思考我要維持這樣的形象，但也慢慢發現我好像就是這樣的人，因為我對每個人都很NICE，我現在就是做自己」，至於暖男事蹟，Eric Nam透露朋友不管大小事，都很愛徵求他意見，諮商人生方向、買東西都有，「他們某種程度很認可我，可能因為我是值得信任的人，我會給予溫暖建議，就連我在跑巡演，還是會收到朋友的訊息，內容都在聊人生遇到的困難。」他坦言能理解身為藝人，缺少抒發、傾訴的管道，自己願意當個傾聽者，該給的反饋不會少給。
Eric Nam坦承愛喝酒，甚至說中文「我愛酒」表達對酒精的喜愛，但巡演必須保護喉嚨，沒有工作才會放肆豪飲。聊到滿檔的演唱會行程，Eric Nam對保持體力有十足信心，他說：「比起維持體力，保持正能量、正面積極樂觀的精神，就可以有不錯的體態，也要盡量睡飽，我巡演不會喝酒，最多就一杯，然後舞台上要跑跳長達兩小時，而且幾乎每天都有演出，所以我也不太做其他運動。」
Eric Nam晚間將在Legacy Taipei舉辦《ERIC NAM THERE AND BACK AGAIN WORLD TOUR 2022 LIVE IN TAIPEI》，他首次訪台時曾表演周興哲的《你，好不好？》，但近期巡演行程密集，沒有時間準備中文歌，「我很想為每個城市準備他們當地的歌曲，但這次沒辦法，不過我還是有在聽周興哲的歌」。
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