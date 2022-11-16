Eric Nam感激尹汝貞！謝台灣記者提醒：我來邀她看演唱會

▲Eric Nam訪台開唱。（圖／記者葉政勳攝）
▲Eric Nam訪台開唱。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-11-16 16:15:49

南韓歌手Eric Nam三度訪台，今（16日）晚將在台北⁠開唱，他演出前抽空接受訪問，明天將迎接34歲生日的Eric Nam，生日願望就是能再盡快來台，透露已經吃了芋頭口味的壽桃，至於會如何慶生，Eric Nam目前還沒想到。Eric Nam昨晚在IG向粉絲收集台灣必吃美食清單，表示一下飛機就去逛寧夏夜市，吃了炸雞、芒果汁、蚵仔煎、餃子。他訪談中想到忘記邀尹汝貞看演唱會，結束工作後會立即傳訊息給對方。

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▲Eric Nam很感謝尹汝真10多年的照顧。（圖／記者葉政勳攝）
▲Eric Nam很感謝尹汝貞10多年的照顧。（圖／記者葉政勳攝）
Eric Nam出道前曾在美國當記者，2011年翻唱2NE1的《Lonely》後於網路爆紅，南韓電視台MBC就邀約參加試鏡，他結束比賽返美，最後決定在南韓展開歌手活動。Eric Nam擔任記者時，尹汝貞曾是他的受訪者，但因採訪全程須使用韓文，尹汝貞發現當時Eric Nam一句韓文都不會說，所以對他特別照顧，令Eric Nam感恩在心，他也因此跟尹汝貞的兒子成為好友。

Eric Nam本月20日將在首爾開唱，問及有沒有邀請尹汝貞，他驚覺此事重要性，表示：「沒有！但我應該要這麼做，她是我很尊敬的人，我現在應該要邀請她來看表演。我是一個想太多的人，不管是朋友、長輩，我其實會擔心對方會不會不喜歡來這種有粉絲尖叫、音樂很大聲的環境，然後又要因為我的邀約不得不來，不過我會邀請她，謝謝你（指記者）提醒我！」語畢他轉頭看向工作人員，表示要傳訊息給尹汝貞。

他出道後獲封「國民男友」、「國民暖男」，Eric Nam對此謙虛表示，一開始聽到確實感到負擔，同時感謝大家的稱讚，「我有一直思考我要維持這樣的形象，但也慢慢發現我好像就是這樣的人，因為我對每個人都很NICE，我現在就是做自己」，至於暖男事蹟，Eric Nam透露朋友不管大小事，都很愛徵求他意見，諮商人生方向、買東西都有，「他們某種程度很認可我，可能因為我是值得信任的人，我會給予溫暖建議，就連我在跑巡演，還是會收到朋友的訊息，內容都在聊人生遇到的困難。」他坦言能理解身為藝人，缺少抒發、傾訴的管道，自己願意當個傾聽者，該給的反饋不會少給。

Eric Nam坦承愛喝酒，甚至說中文「我愛酒」表達對酒精的喜愛，但巡演必須保護喉嚨，沒有工作才會放肆豪飲。聊到滿檔的演唱會行程，Eric Nam對保持體力有十足信心，他說：「比起維持體力，保持正能量、正面積極樂觀的精神，就可以有不錯的體態，也要盡量睡飽，我巡演不會喝酒，最多就一杯，然後舞台上要跑跳長達兩小時，而且幾乎每天都有演出，所以我也不太做其他運動。」

Eric Nam晚間將在Legacy Taipei⁠舉辦《ERIC NAM THERE AND BACK AGAIN WORLD TOUR 2022 LIVE IN TAIPEI》，他首次訪台時曾表演周興哲的《你，好不好？》，但近期巡演行程密集，沒有時間準備中文歌，「我很想為每個城市準備他們當地的歌曲，但這次沒辦法，不過我還是有在聽周興哲的歌」。

▲Eric Nam明17日喜迎34歲生日。（圖／記者葉政勳攝）
▲Eric Nam明17日喜迎34歲生日。（圖／記者葉政勳攝）
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