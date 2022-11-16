飯店下雪你敢信？新北耶誕城邊高CP住宿曝：住房還送烤雞

▲緊鄰耶誕城旁邊的新板希爾頓酒店每年開城期間都是一波話題，業者也跟緊腳步宣布即日起到1/2推出「耶誕住房專案」，雙人同行最低只要4999元，每日限量僅10間，機會實在難得。（圖／新板希爾頓提供）
▲緊鄰耶誕城旁邊的新板希爾頓酒店每年開城期間都是一波話題，業者也跟緊腳步宣布即日起到1/2推出「耶誕住房專案」，雙人同行最低只要4999元，每日限量僅10間，機會實在難得。（圖／新板希爾頓提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-16 17:19:57

今年隨著新北耶誕城開城，耶誕節氣氛漸漸活躍了起來，各家飯店業者也緊盯耶誕商機紛紛開始推出住房專案，讓你與親朋好友度過幸福耶誕節！其中緊鄰耶誕城旁邊的新板希爾頓酒店每年開城期間都是一波話題，業者也跟緊腳步宣布即日起到1/2推出「耶誕住房專案」，雙人同行最低只要4999元，每日限量僅10間，機會實在難得；位於捷運龍山寺站步行大約5分鐘的凱達飯店，也看準同在板南線上的耶誕城人潮，推出「閃耀耶誕」住房專案，精緻雙人房每晚只要2,388元起，假日則只要再加1000元即可入住，挑戰耶誕城最高CP值住宿！六福萬怡則把韓劇中唯美雪景搬進室內，邀請你與歐爸、歐逆共度浪漫耶誕。以下《NOWnews今日新聞》整理了3間耶誕城附近CP值超高，同時兼顧耶誕氣氛的高級飯店，快收藏起來帶上三五好友歡慶佳節！

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新板希爾頓

位於新板區的希爾頓酒店每年耶誕節住房率屢傳捷報，今年一樣舉辦聖誕專案回饋忠實顧客。今（16）日業者宣布即日起至明年1/2推出「耶誕住房專案」，每日限量10間，雙人同行最低只要$4,999元，就可入住原價$13,500元希爾頓客房乙晚，專案除可享隔日Market Flavor悅．市集自助早餐「買一送一」優惠外，獨家再贈價值$2,388元房客專屬「聖誕禮籃Christmas Hamper」一組，優惠只有這檔，實在難得。

另搭配住房專案贈送的「聖誕禮籃Christmas Hamper」，業者有感於聖誕節是全家福、熱戀情侶、閨蜜好友歡聚的重要日子，儀式感是不可或缺的一環。禮籃中包含主廚特選半隻烤雞醃漬12小時，塞入辛香料與八寶松露飯，再烘烤一小時完美將鮮美雞汁與油脂封存，品嚐時還可搭配特調野莓醬享用，更添一番風味；搭配主廚精選南瓜濃湯兩碗、法式鄉村麵包1份、烤綜合食蔬1份、酥脆炸薯1份等多道傳統美式節日必備佳餚匯聚一籃，更再贈6吋手工聖誕造型蛋糕乙顆，與住房專案相同每日限量發送給10間房客，心動的朋友手腳加快！

▲聖誕住房專案每日限量10間，獨家贈價值2,388元房客專屬「聖誕禮籃Christmas Hamper」一組。（圖／新板希爾頓提供）
▲聖誕住房專案每日限量10間，獨家贈價值2,388元房客專屬「聖誕禮籃Christmas Hamper」一組。（圖／新板希爾頓提供）
凱達大飯店

位於捷運板南線，距離新北耶誕城止有10分鐘車程的凱達大飯店也加入耶誕市場，挑戰最高CP值住宿，應景推出「閃耀耶誕」住房專案，精緻雙人房每晚只要2,388元起，假日也只要1,000元的加價超暖心，挑戰耶誕城最高CP值住宿！12月30日前每房再贈送派對零食組與網美必備的發光造型頭飾，讓大家裝扮閃亮亮的前往耶誕城拍好拍滿。訂購套房房型再送百宴自助餐點心坊特製甜點禮盒！

六福萬怡酒店

看過耶誕城下雪，你有想過飯店室內也下雪嗎？！同樣位於捷運板南線、高（台）南港站的六福萬怡酒店大廳酒吧真的打造冬季場景，以冬季韓劇絕美雪景為靈感，主打「與歐爸的冬季微醺戀歌」，活動即日起開跑至1/31更加碼推出「韓系特調暢飲K-style Happy Hour」，每周五、六的晚間17：30至23：00，每位只要799元起，即可在90分鐘內，暢飲融合韓國經典飲品、酒品，打造的6款別具風味韓系調酒，還有4款韓國燒酎、1款韓國啤酒，以及韓國布帳馬車必喝的燒啤，共多達12款酒供無限暢飲。

若想要喝得過癮，還可選擇升級版的暢飲120分鐘，每位1,099元起。另外，只要你穿著韓系服飾就可免費獲得「韓式煎餅」1份，搭配調酒更道地。館內更打造下雪雪景，讓哈韓但短期內還無法到韓國過耶誕節的你也能盡情享受與歐爸、歐膩的微醺冬季時光。

▲凱達大飯店應景推出「閃耀耶誕」住房專案，精緻雙人房每晚只要2,388元起，假日也只需再加價1000元即可入住，挑戰最高CP值。12月30日前每房再贈送派對零食組與網美必備的發光造型頭飾，讓大家裝扮閃亮亮的前往耶誕城拍好拍滿。（圖／凱達大飯店提供）
▲凱達大飯店應景推出「閃耀耶誕」住房專案，精緻雙人房每晚只要2,388元起，假日也只需再加價1000元即可入住，挑戰最高CP值。12月30日前每房再贈送派對零食組與網美必備的發光造型頭飾，讓大家裝扮閃亮亮的前往耶誕城拍好拍滿。（圖／凱達大飯店提供）
▲六福萬怡打造韓國知名南怡島雪景打卡牆，加上浪漫的雪花紛飛，，讓人猶如置身浪漫韓劇場景。（圖／六福旅遊集團提供）
▲六福萬怡打造韓國知名南怡島雪景打卡牆，加上浪漫的雪花紛飛，，讓人猶如置身浪漫韓劇場景。（圖／六福旅遊集團提供）
▲「韓系特調暢飲K-style Happy Hour」每位只要799元起，90分鐘暢飲融合韓國經典飲品、酒品，共多達12款酒供無限暢飲。（圖／六福旅遊集團提供）
▲「韓系特調暢飲K-style Happy Hour」每位只要799元起，90分鐘暢飲融合韓國經典飲品、酒品，共多達12款酒供無限暢飲。（圖／六福旅遊集團提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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