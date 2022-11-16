林霈涵為路跑人請命 爭取鐵路高架下空間興建運動廊道
台中市東南區市議員候選人10號林霈涵，為愛好運動民眾請命，呼籲市府善加利用鐵路高架化下面空間，規劃一條完善的路跑跑道，從南區大慶車站開始，一路延伸到北屯松竹車站，全長約10公里。讓散步、路跑與騎自行車民眾，有一個悠閒且安全的運動廊道。
林霈涵表示，慢跑已成為國人最喜歡的運動之一，台灣每年有多達數百場路跑活動，吸引上百萬人次「瘋路跑」。而且，越來越多元化的創意路跑活動，有助於路跑人口增加，對提升規律運動人口、強化國民體能，非常有助益。台中市路跑人口逐年增加中，一年十幾場路跑活動，參與人數動輒數萬人。問題是，提倡路跑運動的同時，市府相關單位也要注意跑者的安全問題，提供一個完善安全的路跑環境。
林霈涵說，台中市缺乏路跑跑道，此次若能順利進入市議會，將爭取在鐵路高架下面興建一條完善的路跑跑道，從南區大慶車站開始，延伸到北屯松竹車站，全長約10公里。讓市民朋友有一個悠閒且安全的運動廊道，滿足喜好運動休閒的民眾需求。
林霈涵強調，在健身與運動風氣非常流行的今日，她已針對台中市的運動措施進行規劃，包括從鐵路高架下，甚至是麻園頭溪兩側，都可以規劃路跑跑道。此外在比較大型的公園外圍也可以增設，並以醒目的黃線標示。
如此，除了可以提醒路跑者方向與跑數里程外，還可以讓跑者與騎自行車的民眾分道而行，互不影響。目前這種畫上鮮明顏色的路跑跑道，國外有，台北有，但台中還是缺乏的。這也是她若獲得選民支持進入議會後，將優先推動爭取的運動建設之一。