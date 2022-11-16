全球獨有香蕉絲編織　文總《匠人魂》紀錄噶瑪蘭族工藝

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文化總會今天公布最新一集《匠人魂》影片「織下我們的名字」。文總秘書長李厚慶表示，《匠人魂》一直都很希望把各行各業的甘苦及精神，傳遞給國人及世人，也透過不同縣市、族群、職業所呈現的文化現象，把珍貴的文化資產透過影像保存下來，希望讓世界從台灣的職人精神，看見並認識台灣的美好與多元。
文總指出，1987年起，已故「噶瑪蘭族之父」偕萬來為推動噶瑪蘭族正名，走訪宜蘭、花蓮找尋偕姓親族歷史，建置噶瑪蘭族資料、母語教材，並鼓勵族人重新學習香蕉絲織布工藝，直到2002年，噶瑪蘭族正式成為台灣第11個原住民族，也成功找回香蕉絲編織這項傳統技藝。
文總表示，噶瑪蘭族推動香蕉絲編織技藝振興，由部落的3位祭師Abi（朱阿比）、Ibay（潘烏吉）與Ayok（潘阿玉），從記憶中一步步取出香蕉絲編織的知識與技術，並教授給族人們，他們從「採收」、「刮取纖維」、「分線」、「接絲線」、「捆線球」到「整經」，最後才能在地織機上織布，過程繁複且凡事都要自己動手，但族人們依舊努力不懈，堅持復甦這項傳統文化。
位於花蓮縣豐濱鄉pateRungan的新社香蕉絲工坊，現今84歲的藝師嚴玉英，是偕萬來的遺孀，也是當時香蕉絲編織工藝復振行動一員，他們從在活動中心上課、用塑膠繩練習，進階到「刮取纖維」、「分線」等步驟，一步步找回部落傳統技藝。
「世界上沒有別的地方有，只有我們噶瑪蘭族有。」嚴玉英在《匠人魂》影片中娓娓道來一度失傳的香蕉絲織布技藝，並傳遞「不認真一點，就消失掉沒有了」的重要性。