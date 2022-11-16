波蘭遇襲北約集體緊張！烏克蘭申請加入仍面臨4大障礙

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不過根據《美聯社》報導，三名不願具名的美國官員透露，初步評估顯示，落入波蘭該枚飛彈是烏克蘭軍隊為了迎擊俄羅斯飛彈而發射的。
儘管飛彈攻擊來源、是否蓄意等原因尚在調查，但此事引發全球關注，其中波蘭作為北大西洋公約組織（NATO）30個成員之一，境內遭攻擊引發外界關注會否啟動北約創建條約第5條的共同防禦條款，也就是「對任一成員的攻擊視同對北約所有成員攻擊」，而烏克蘭申請加入北約一事的討論也再度浮上檯面。
烏克蘭若想加入北約目前面臨至少四個重大障礙，首先就是烏克蘭的加入可能使戰事擴大。在此之前烏克蘭想加入北約的論述當中，分析人士多半認為北約協議第5條規定的共同防禦條款，理論上導致北約會直接捲入戰爭，如今波蘭境內這枚飛彈有可能提前使戰事升級至全面衝突，屆時確認參戰的北約是否會納入烏克蘭又會是不同問題。
第二個障礙是烏克蘭此時並無緊急加入北約必要性，儘管烏克蘭並非北約成員國，但戰事爆發以來收到的援助並不亞於成員。北約部隊雖無直接參與戰爭，但約有4萬名北約部隊駐扎在波羅的海國家和波蘭，另有30萬部隊處於高度戒備狀態，應對俄羅斯的可能入侵，西方盟國也向烏克蘭提供了大量的武器、裝備和人道支援，對於目前戰事有一定程度影響。
此外，烏克蘭距加入北約的標準仍有一段空間，根據透明國際（Transparency International）發佈的2021年清廉指數，烏克蘭在總共180個國家中排名第122位，接近墨西哥、贊比亞等國，相較之下打破多年「軍事不結盟」傳統轉向申請加入北約的芬蘭在清廉指數當中排名全球第一。
最後一個障礙則是要所有成員國全部支持烏克蘭相當困難，根據北約規則，只有在30個成員國全部都同意的情況下才能接納新成員。瑞典、芬蘭在申請加入北約時就因為土耳其的反對意見而使進展受阻，外界普遍預期北約成員當中的匈牙利或將成為烏克蘭必須解決的問題，兩國有著共同的陸地邊界，而講匈牙利語的少數民族在烏克蘭的權利則是雙方長年來矛盾的焦點。
目前通過烏克蘭的申請希望渺茫，最有可能的反應是北約內部展開辯論，針對是否應加強向烏克蘭提供的軍事武器，例如應允烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）不斷提出希望北約能提供F-15和F-16戰機的請求。