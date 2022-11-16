坦言基層清潔工出身　林耕仁喊話：找回新竹人過去光榮

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話鋒一轉，林耕仁意有所指說，雖然他論文寫得不好，但學校給了他一個沒有抄襲，表示他實實在在願面對所有問題的考驗，並且願意從基層做起，過去幾年來，前新竹市長林智堅不敢面對議會，不敢面對選民、不敢面對問題，正是新竹無法推動很多事情的最主要原因。
林耕仁痛批，新竹市政府站在人民的對立面，將里集會所、活動中心全部收回去，使用相當不方便，另包括新竹市立棒球場爆發很多安全性疑慮、新竹市立動物園僅剩30幾個品種，遇死不補，令人痛心且無法接受。
林耕仁強調，他曾在菩薩面前承諾，當選市長一定將錢用在市民身上，要幫所有市民保一個「安心平安險」，一年只要花5500萬，讓市民感受到什麼人最關心他們。他也具體提出，要讓東門商圈復甦，從東門市場周邊2公里活絡東門商圈，讓舊城區能夠在活化。
此外，林耕仁更提到，東區市民長期最詬病交通問題，103年都市計畫說要建設空橋，但到現在都還沒有動工，對當時買房的年輕人來說是政府跳票，他承諾當選後一定優先做空橋，且明年3月就編預算，讓市民可以方便通行。
林耕仁誓言，他當選會建構一個舒適減壓的一個城市，並從5個面向來講，一、一定要讓你住的安心：治安好、公安好；二、一定要讓你便捷：交通一定便捷、人行便捷；三、一定要有質感：住的地方要有美學要有城市的質感；四、一定要讓孩子的教育就近入學，公托百分百、臨托三加一；五、要減輕年輕人壓力，要照顧老人家，要照顧長輩，要把小孩照顧好，讓家長上班沒有後顧之憂。
最後，林耕仁說，把市民照顧好，讓市民住得安居樂業、安身立命，這是做市長的責任、做市長應該的GUTS，他有肩膀、有責任，一定要讓新竹人把過去的光榮找回來。