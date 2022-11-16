坦言基層清潔工出身　林耕仁喊話：找回新竹人過去光榮

▲林耕仁今在政見發表會上強調，他雖然是基層清潔工出身，但他上任一定讓新竹市民住得安居樂業，並找回新竹人過去的光榮。（圖／翻攝自新竹市選舉委員會YouTube）
▲林耕仁今在政見發表會上強調，他雖然是基層清潔工出身，但他上任一定讓新竹市民住得安居樂業，並找回新竹人過去的光榮。（圖／翻攝自新竹市選舉委員會YouTube）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-16 16:33:13

2022九合一大選11月26日舉行，新竹市長選戰今（16）日舉辦公辦電視政見發表會。國民黨新竹市長候選人林耕仁致詞時強調，他雖出身最基層的清潔工，但講就細節，他上任一定會讓新竹市民住得安居樂業，找回新竹人過去的光榮，並承諾明年3月就編列預算，優先蓋慈雲路空橋。值得注意的是，林耕仁在會中也並未向民眾黨新竹市長候選人高虹安助理或論文抄襲爭議提出質疑。

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林耕仁表示，他出生、打拚與服務都在新竹，自退伍後從基層清潔工開始打拚起，並跟著新竹科學園區一起成長；這條路走來；雖他們是最基層，但做清潔的人最講究細節，不管問題從哪裡來，他都希望能夠圓滿完成。

話鋒一轉，林耕仁意有所指說，雖然他論文寫得不好，但學校給了他一個沒有抄襲，表示他實實在在願面對所有問題的考驗，並且願意從基層做起，過去幾年來，前新竹市長林智堅不敢面對議會，不敢面對選民、不敢面對問題，正是新竹無法推動很多事情的最主要原因。

林耕仁痛批，新竹市政府站在人民的對立面，將里集會所、活動中心全部收回去，使用相當不方便，另包括新竹市立棒球場爆發很多安全性疑慮、新竹市立動物園僅剩30幾個品種，遇死不補，令人痛心且無法接受。

林耕仁強調，他曾在菩薩面前承諾，當選市長一定將錢用在市民身上，要幫所有市民保一個「安心平安險」，一年只要花5500萬，讓市民感受到什麼人最關心他們。他也具體提出，要讓東門商圈復甦，從東門市場周邊2公里活絡東門商圈，讓舊城區能夠在活化。

此外，林耕仁更提到，東區市民長期最詬病交通問題，103年都市計畫說要建設空橋，但到現在都還沒有動工，對當時買房的年輕人來說是政府跳票，他承諾當選後一定優先做空橋，且明年3月就編預算，讓市民可以方便通行。

林耕仁誓言，他當選會建構一個舒適減壓的一個城市，並從5個面向來講，一、一定要讓你住的安心：治安好、公安好；二、一定要讓你便捷：交通一定便捷、人行便捷；三、一定要有質感：住的地方要有美學要有城市的質感；四、一定要讓孩子的教育就近入學，公托百分百、臨托三加一；五、要減輕年輕人壓力，要照顧老人家，要照顧長輩，要把小孩照顧好，讓家長上班沒有後顧之憂。

最後，林耕仁說，把市民照顧好，讓市民住得安居樂業、安身立命，這是做市長的責任、做市長應該的GUTS，他有肩膀、有責任，一定要讓新竹人把過去的光榮找回來。

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