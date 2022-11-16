連8年！玉山金再奪「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽

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評審委員指出，玉山金將ESG永續發展的堅持與追求，規劃為具體可執行的永續發展藍圖，深入企業經營管理CSOP（Culture、Strategy、Organization、People）4大面向，包括建構永續企業文化、策略、組織與人力培育。在溫室氣體減排部分，玉山是台灣第1家、亞洲第2家完成SBT目標審查的金融業，並於2022年加入RE100，充分展現邁向企業永續之路的決心。
玉山金控自2015年參與企業永續綜合績效評選，連續榮膺台灣十大永續典範企業金融業第1名。在永續單項績效獎方面，玉山金今年獲頒氣候領袖獎、人權實踐與發展領袖獎、性別平等領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎、透明誠信領袖獎、人才發展領袖獎及創意溝通領袖獎，顯示玉山在ESG領域長期深耕與具體成果，獲得評審的肯定。
玉山金也強調，獲獎是榮譽更是對社會的責任，在邁向永續發展的道路上，玉山朝2050年淨零排放銀行的目標邁進，宣示2030年營業據點100％使用再生能源，減碳範疇除自身營運範圍外，也包括金融業最關鍵的投融資部位、承諾2035年全面撤煤，將資金導入低碳及再生能源產業並發展碳資產管理機制等。
不僅如此，玉山金表示，未來將持續運用創新的方式將ESG融入金融本業，繼續發揮影響力，矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的銀行；持續透過金融影響力，攜手志同道合的顧客及企業夥伴以行動實踐永續，共同開創美好的新未來。