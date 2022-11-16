UBA／政大衝擊3連霸　林彥廷減重5公斤想打得更高效

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主將張鎮衙今年畢業離隊加入職籃，陳子威坦言這個賽季需要更多鋒線球員站出來，「3、4號位要有人補上鎮衙的得分和籃板，不可能找到另一個他，但也希望有不同特色的球員站出來幫助球隊。」
「我個人期待涂亦含能在他大四這一年打出學長該有的樣子。」陳子威表示，涂亦含在夏天的狀況不錯，而且能3、能4，本學年在進攻端應該會有吃重演出，「包括像吳志鎧，外界都期待他能接棒，這兩人會承擔之前鎮衙主要的工作。」
而過去幾個賽季幾乎是扮演球隊全能工具人的林彥廷，今年夏天從87減到82公斤，瘦身成功的他，這學年有望回到後場的角色。「從日本回來後，威哥有叫全隊去量體脂，之後我就開始減重，那時候練球都會沒力。」
林彥廷出色的身體素質和壯碩的身材，讓他一直是政大調度上的一枚活棋，上賽季幾乎什麼位置都打過，不過本季他應該就主要擔任後衛。「去年由於外籍生的一些問題，所以我要去幫忙承受，今年應該就是純打一、二號」
林彥廷也是未來可能投入職籃的明日之星，外界很關心他的養成，他自己也對自己有要求，「要提升外線穩定度，然後打得更有效率吧，不然到職業隊可能只有5-10分鐘可發揮。」
陳子威透露今年報名了15個球員，不過有傷兵麻煩，第一階段大概只能登錄12人左右，除了主力前鋒王凱裕手掌骨裂、打了鋼釘之外，4名外籍生中也只有莫巴耶、高布瑞可以打，歐力士和杜拉米還在養傷。