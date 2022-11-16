楊丞琳有「女兒」了！出道22年公開喜訊 感性發文：值得
楊丞琳9月初在中國綜藝節目上講「在台灣吃海鮮很奢侈」，引起失言風波，後來將IG留言關閉，雖有短暫開放，不過是「限制留言」的狀況。她昨（15）日在IG感性發文，紀念出道22週年，豈料卻意外爆出她有「女兒」的喜訊，掀起熱議。
楊丞琳昨日在IG發文，表示「出道紀念日快樂，謝謝這一路陪伴我、支持我的你們。這22年的努力，因為有你／妳，而值得了現在」，她也感性說道，「出道邁入第23年了，我會繼續專注在自己的作品上，並取得生活和工作的平衡，用真心對待每一個人事物，保有初心且不負熱愛！愛你們喔」，並在文末Hashtag「出道紀念日」、「出道22週年」、「邁入第23年」和「光陰似箭」。
貼文一出，掀起熱議，「謝謝妳這麼熱愛表演，22快樂」、「因為有妳才讓我們聚在一起的愛妳，和妳的約定記在心裡實行著，丞琳，出道22週年快樂」、「週年快樂，時間也過太快了吧」、「走過22個春秋，初心不變，熱愛依舊，未來還在閃耀，有你有我，與琳同在，屬於楊丞琳的舞台永遠熠熠生輝！丞琳出道22週年快樂」。
其中，歌手鄧紫棋也回應「乾娘美麗」，楊丞琳也親自回覆「謝謝乾女兒」，外加一顆大愛心，意外爆出有「女兒」的喜訊。事實上，兩人以「母女」相稱，和楊丞琳老公李榮浩有關係。據悉，有次鄧紫棋去李榮浩家作客，進門便被裝潢吸引，就脫口說出「不如我認你當乾爹吧」，後來這「關係」隨著直播曝光，楊丞琳也就成了她的「乾媽」。（編輯：郭佩蓉）