名家論壇》錢震宇／馬帶米酒瓶　蔡帶讀稿機

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當年馬英九輔選帶米酒瓶，現在蔡英文輔選帶讀稿機，想想真的諷刺！
馬英九曾被蔡英文批評是數字總統，講話沒有溫度。蔡英文還說，如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，「那樣的政府，就會是令人失望的政府」。言猶在耳，「現在的蔡英文不僅是連數字都不出來，而是連國字都要看讀稿機。」
米酒從一瓶180塊降到只有25塊、詐騙電話變少、免簽國增加，每一項都是「民眾真正有感的政績」，只是當時被民進黨抨擊得一文不值，好像沒什麼，對照蔡政府現在的施政，不僅治安敗壞，台版柬埔寨詐騙事件還沒解決，台南又發生槍擊案；邦交國更是5年斷8國，連日本政府都不承認打高端疫苗的人，更別說要讓台灣走出去了。
好吧！蔡英文不想談數字，大概是不敢面對現實，因為數字非常駭人。根據主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.72%，重要民生物資則CPI大漲6.9%，創13年半新高；主計總處官員坦言，物價壓力仍在，「輸入性通膨壓力尚未舒緩」。原物料上漲、百物齊揚，雞蛋、麵包等生活必需品漲翻天，薪資變相下跌，人民生活痛苦，社會問題頻傳，請問「蔡英文妳看到了嗎？」
不只如此，現在更傳出北北基計程車要調漲起跳價，要從現行的70元，一下調高到100元，漲幅高達4成，且延滯計時秒數從現行的每80秒5元，調整為每60秒5元。姑且不論最後是否如計畫調整，但就聽起來這些壓力會轉嫁到消費者身上，負擔更加沉重，而我們的政府單位完全沒有針對通膨、物價指數或是生活必需用品等做出對應的平抑政策。
我們如果去看蔡英文的臉書，會發覺台灣社會好像一切安好富足，蔡英文一下跟友邦賓客餐敘、一下接見國外的商會或政要、一下出席企業表揚大會及頒獎典禮，好似完全跟一般人每天過得生活很不一樣，活在平行時空中。說真的，我很懷疑蔡英文到底知不知道年輕人的起薪是多少？是否知道實質經常性薪資負成長，是6年來同期首見負數？
選舉的喧囂終會過去，在造勢場上大聲吶喊的也有結束的一天。回過頭來看，蔡英文到底在造勢場合上講了甚麼？沒人在意，也沒人關心，因為大家知道日子還是要過、餐錢還是要花、貸款還是要付，全球極端氣候，加上美中競爭風險增加，人民只盼國泰民安，最後還是要提醒執政者一句「莫忘世上苦人多」。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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