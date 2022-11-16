中信兄弟封王遊行　中捷運車站推慶祝活動

▲中信兄弟棒球隊創下二連霸，11月20日在台中市區盛大舉辦封王遊行(圖／市政府提供2022.11.16)
▲中信兄弟棒球隊創下二連霸，11月20日在台中市區盛大舉辦封王遊行(圖／市政府提供2022.11.16)

記者柳榮俊/台中報導

2022-11-16 16:51:24

中信兄弟棒球隊勇奪今年中華職棒總冠軍，創下二連霸紀錄，11月20日將在台中市區盛大舉辦封王遊行。台中捷運與中信兄弟攜手在文心崇德站打造的「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，當天將舉辦一系列慶祝活動，包括最新球星立牌、總冠軍紀念戳章、聯名商品及封王音樂等，中捷將以全新的視覺聽覺饗宴，與球迷們共同為中信兄弟封王歡呼喝采。

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台中捷運公司說，中信兄弟封王遊行11月20日上午11時從台中市政府出發，行經捷運文心崇德站後，一路遊行至洲際棒球場。上午10時起中信兄弟球團也將在文華高中、捷運文心崇德站發放限量二連霸紋身貼紙，讓球迷將二連霸榮耀貼在身上。


中捷公司董事長林志盈表示，為歡迎各地球迷到台中參加封王遊行，中捷三大重點車站都將設置中信兄弟球星立牌，外縣市球迷進入高鐵台中站，首先映入眼簾就是台灣大賽MVP岳政華的人形立牌；市政府站也設有締造史上百局勝率最高投手吳哲源立牌迎接旅客；文心崇德站則新增福來喜、林書逸、陳文杰等球星立牌讓球迷打卡朝聖，拍得過癮。


林志盈也說，文心崇德站做為中信兄弟主題車站，遊行當天將舉辦一系列慶祝活動，包括總冠軍紀念戳章首度現身車站，球迷可至車站2樓蓋章收藏，且在明年新賽季開始前，總冠軍紀念戳章將持續提供民眾使用；另外，中捷與中信兄弟聯名商品將快閃販售，歡迎球迷參觀選購；車站也播放封王音樂、台灣大賽精彩片段，讓球迷享受視覺聽覺饗宴。


中捷公司表示，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，球迷可搭乘捷運前往文心崇德站，感受封王遊行主場氣勢，再轉乘公車至洲際棒球場，安全又便利。

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