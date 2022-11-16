鄭運鵬批高虹安助理費案不表態　賴香伶競辦三點回應反擊

▲針對高虹安助理費爭議，民眾黨桃園市長候選人賴香伶競選辦公室發言人張宇彤表示，尊重檢調的一切調查。（圖／賴香伶競總提供）
▲針對高虹安助理費爭議，民眾黨桃園市長候選人賴香伶競選辦公室發言人張宇彤表示，尊重檢調的一切調查。（圖／賴香伶競總提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-16 17:24:212022-11-16 17:25:43

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬近日質疑民眾黨桃園市長後選人賴香伶是勞工立委，但在民眾黨新竹市長候選人高虹安助理爭議卻選擇沈默，批評賴香伶雙重標準。對此，賴香伶競選辦公室今（16）日發表三點回應表示，尊重檢調調查，個別委員之間真的不了解，賴香伶專注桃園城市發展，同時賴香伶已經不是勞工局長了，沒有權力介入檢調。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴香伶今日受訪表示，個別委員之間真的不了解，她也不願意在不了解的情況下一再去評論什麼樣的事證，而且過去她是勞動局長有檢查、調查的權利，當然基於事實都可以評論，現在沒有這樣權利，她也不能說看到的資料、LINE、截圖就妄下斷言說這已經是什麼樣的過程或結論。

賴香伶指出，法律上有確實有一些規範大家都知道，像薪資怎麼樣匯入戶頭等，這些常識跟知識倒是很公開的資訊，所以助理們如果真的覺得不公有受到委屈，申訴管道跟平台過去都建置很多了，循這樣的方式爭取自己的權益，也對這樣勞資過程裡面曾經有誤解或著不滿，能夠用程序去達到自己的正義，動輒以這種用網路上帶風向或是刻意給某個媒體揭發，這作法對現在政府的爭議協助管道反而棄之不用，這狀況對於她基於過去的職責角色，我也不願意多評論這做法。

賴香伶競選辦公室發言人張宇彤表示，尊重檢調的一切調查，對就是對，錯就是錯，一切是非公道自在人心；個別委員之間真的不了解，賴香伶專注桃園城市發展；賴香伶已經不是勞工局長了，沒有權力介入檢調，她們不會、不肯、也不願意在不了解的情況下妄下決斷。

張宇彤表示，每次台灣選舉總會有人用這種捕風捉影的方式扣帽子、抹黑，不負責任的放話，民主社會每個人都有發聲權利、有追求事實真相的使命，但目前自稱是爆料者的人卻是帶風向，連立委都一起抹黑同僚、想讓一般民眾看到黑影就開槍，這是民主的表徵嗎？

張宇彤表示，民眾有知情權，事情真相還公於民，例如週一踢爆的市立寶貝潛能中心半年內虐殺六孩童的事件，怎麼不見其他候選人監督、這樣如何讓桃園更好？

賴香伶喊話別成為「鄭文燦2.0」　鄭運鵬反嗆雙重標準

高虹安公積金惹議　綠點名勞權專家賴香伶說明

綠營也推1280+月票　賴香伶：歡迎模仿、請務必落實

減輕青年租屋負擔　賴香伶：社宅包租代管總量以專案處理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀