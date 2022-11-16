鄭運鵬批高虹安助理費案不表態　賴香伶競辦三點回應反擊

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賴香伶指出，法律上有確實有一些規範大家都知道，像薪資怎麼樣匯入戶頭等，這些常識跟知識倒是很公開的資訊，所以助理們如果真的覺得不公有受到委屈，申訴管道跟平台過去都建置很多了，循這樣的方式爭取自己的權益，也對這樣勞資過程裡面曾經有誤解或著不滿，能夠用程序去達到自己的正義，動輒以這種用網路上帶風向或是刻意給某個媒體揭發，這作法對現在政府的爭議協助管道反而棄之不用，這狀況對於她基於過去的職責角色，我也不願意多評論這做法。
賴香伶競選辦公室發言人張宇彤表示，尊重檢調的一切調查，對就是對，錯就是錯，一切是非公道自在人心；個別委員之間真的不了解，賴香伶專注桃園城市發展；賴香伶已經不是勞工局長了，沒有權力介入檢調，她們不會、不肯、也不願意在不了解的情況下妄下決斷。
張宇彤表示，每次台灣選舉總會有人用這種捕風捉影的方式扣帽子、抹黑，不負責任的放話，民主社會每個人都有發聲權利、有追求事實真相的使命，但目前自稱是爆料者的人卻是帶風向，連立委都一起抹黑同僚、想讓一般民眾看到黑影就開槍，這是民主的表徵嗎？
張宇彤表示，民眾有知情權，事情真相還公於民，例如週一踢爆的市立寶貝潛能中心半年內虐殺六孩童的事件，怎麼不見其他候選人監督、這樣如何讓桃園更好？