關懷長者歲末送暖！高雄市海洋局特製高雄五寶愛心餐盒

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張漢雄說，魚類含有豐富的蛋白質、胺基酸，對於高齡者是非常好的營養補充來源，此次與胖匠義廚團合作，到弘道老人福利基金會，舉辦公益食魚教育品嚐活動，特別設計以高雄最自豪的高雄五寶-石斑魚、秋刀魚、魷魚、鮪魚、虱目魚等五種魚種，作為菜單主軸，再搭配蔬菜與米食，精心製作的高雄五寶養生餐盒，菜色有鮪魚沙拉、糖醋龍膽石斑魚、照燒秋刀魚、虱目魚蒸蛋、四季豆螺鮮魷、酥炸小饅頭、蕃茄炒地瓜葉、紅藜栗子飯、芊香豆腐，現場再加碼料理龍膽石斑味噌湯，讓長輩們能品嚐來自高雄的海味美食，公益現場長輩紛紛稱好吃，讚不絕口。
張漢雄指出，高雄魚貨產值與產量皆為全國之冠，其中高雄五寶的石斑魚、虱目魚、魷魚、秋刀魚及鮪魚為高雄五大宗魚產，石斑魚，本身富含Omega-3，魚皮有豐富的膠原蛋白，營養價值甚高；虱目魚肥美味鮮，為庶民美食NO.1；秋刀魚長壽聖品、物美價廉、老少咸宜；魷魚營養價值極高，高蛋白、低脂肪、低熱量，炭烤油炸兩相宜，鮪魚的DHA、EPA為魚類之冠，含豐富不飽和脂肪酸，是日式生魚片首選。
此次公益活動，除了讓長輩能品嚐高雄優質水產品外，為了推廣食魚教育，也安排雅甸營養諮詢中心營養師詹筱微進行健康講座，教導長輩們如何透過食魚及蔬果達到均衡的營養，通過食物的營養來預防疾病，推遲老化，以食補代替藥補，讓長輩們擁有健康身體及快樂生活。