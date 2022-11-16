幫小孩請假要祝壽 老師竟要長輩證件！家長怒：記曠課吧
新北有國中生家長上網抱怨，因為要帶小孩回南部幫長輩慶生，已經親手寫假單申請，卻被老師要求出示「長輩身分證」證明生日才准假，且就算家長本人親自到校請假，還是要繳證明，讓該名家長大爆氣，怒回老師那就直接記曠課，並將事件PO上網發洩情緒，引發各界看法不一。
有國中生家長昨（15）日在臉書社團「爆怨公社」發文指出：「現在家長親自幫小孩寫假單，還親自打電話去幫小孩請事假，居然還要拿證明，只是家族長輩南部慶生，居然要長輩的身分證，是我畢業太久了嗎？」該名家長補充提到，是遞出假單後接到老師來電，即使口頭上再度親自幫小孩請假，老師仍堅持就算是家長親自到校，還是一樣要繳證明，讓他最後怒回一句：「那就記曠課吧！」留言中有其他家長附和：「我有一次幫小孩請假也是這樣，我也是回說，那就記曠課吧」，不解校方在堅持什麼。
老師要求出示長輩證件的做法引發熱論，各界看法不一，有人認為是該名老師太刁難，並舉例小孩就讀台中的公立高中，只要在紙上寫上日期、假別、大人及小孩親筆簽名就算「證明」。也有國中老師表態：「學生請假，只要家長有簽名，不管理由是什麼，家長說得出口的，我都照單全收。小孩是你的，又不是我的。」
但也有人支持該名老師嚴謹的做法，認為「現在的小孩，什麼都敢做」，並舉出親身經歷的事，曾經在搭公車時，遇到身邊幾個國中生蹺課，還互相「變聲」幫彼此打電話請假，理由千奇百怪，包括身體不舒服、返鄉看長輩、甚至還有人說親戚住院。也有人提到，有些小孩為了蹺課，會在外面找一些「長輩」幫忙打電話請假，甚至還直接到校「接孩子」，學校應該是經驗豐富，才會用這麼麻煩的手段防範。