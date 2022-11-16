鄭運鵬鐵路地下化立場搖擺！張辦：比魔獸彈跳速度還快
針對鄭運鵬陣營捍衛其候選人對鐵路地下化之立場，張善政競辦發言人曾俊豪回應，鄭運鵬2016年的選舉公報確實寫著協助鐵路地下化，而他也的確在2017年臉書寫出，「受夠了百年建設這種莫名其妙的理由」，兩個表態都是白紙黑字，但鄭運鵬怕激怒現任市長，所以刻意淡化當年打臉鄭文燦的發言，殊不知，鄭文燦在臉書上的發文，再度引起討論！
曾俊豪表示，昨天的政見發表會結束，鄭運鵬秀出手版，表示自己在2016年選舉公報，全力推動鐵路地下化，然而，他在2017年7月27日的臉書上，又以「在廣島市連三天搭了三種軌道」為題發文。當中提到，「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，我受夠了百年建設這種莫名其妙的理由，台北以外，路幅足夠的路線，其實可以考慮高架和路面形式。」
曾俊豪指出，2016年的鄭運鵬力挺鐵路地下化，2017年7月去了趟日本，突然對軌道建設改觀，於是在臉書發文，用字遣詞，直接打臉鄭文燦同年6月在前瞻基礎建設說明會提到的「鐵路地下化就是百年建設」。
曾俊豪提到，鄭運鵬用2017年的臉書文，否定了自己2016年的政見，其實就像他當年到對岸，跟三大國營電信商賺人民幣，被拆穿後，說是人生經歷，也因為這段經歷，才知道台灣在國際空間的不足，才會抗中保台。也就是說，既然都是出國，都是人生經歷，沒道理遇到鄭文燦標準又轉彎。
曾俊豪強調，鄭運鵬從政以來，遇到選舉，立場轉換的速度，比他從小看著打球長大的魔獸（Dwight Howard）的彈跳速度快，這樣雙標的政治人物，其實連要交棒的鄭文燦都受不了，在臉書發文，「政客會變形，想逆轉凡走過必留下痕跡的鐵律」，曾也向鄭運鵬喊話「這段話聽到了嗎？」