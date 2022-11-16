政見會細數8年千建設！沈慧虹談6大願景　聚焦3交通建設

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沈慧虹提出3項交通建設，包含「客雅大道向東延伸」、「新竹輕軌」、「新建跨縣市三橋樑」，強調要成為交通專業的市長。沈慧虹說，過去她完成台北市停車場多目標使用、YouBike、公道三等建設，未來要啟動客雅大道向東延伸，讓香山連結竹科，還要推動新竹輕軌，串連新竹各區、活化車站周邊，才能真正舒緩竹科創造就業人口同時帶來的交通的問題，並且要新建3座跨縣市橋梁，讓大新竹生活圈更加完善。
沈慧虹也對其他候選人政見提出討論，她表示過去多次邀約對手政見辯論未果，今天利用機會分享，她認為好的政策首先不能只有口號，要提出具體方案；第二要在體制上的可行性，於法有據才能真正推動。
沈慧虹指出，過去民眾黨候選人高虹安曾提出青發科升格青年發展處，「一聽就知道不夠熟悉市政」，目前竹市府局處數已滿編，創新局處須廢除現有局處，「請問高虹安要砍掉哪一個處呢？」
她也分享，智慧交通是過去7年多來，同仁已落實實做的工作，高虹安所提人工智慧控管交通號誌、大數據分析車流、最佳路徑分析，2017年就已縣市合作推動至經國橋，高虹安卻把進行式的建設喊成未來式政見，去脈絡化，只喊新潮的口號，「是不熟悉市政還是不夠在地？」沈慧虹說，現有路廊路幅不足，必須新增或是擴建，因此她提出輕軌、打通縣市橋樑作為解方，雖然不新潮，但這樣的解決方案有效。
沈慧虹帶著大家回想過去8年改變，她與前市長林智堅、團隊推動超過千項建設和計畫，完成許多不可能的任務，她指出，新竹人的生活有沒有更好、更舒適，這8年住在這裡的人感受最深，也是她施政能力的展現。
針對棒球場不實訊息，沈慧虹也嚴正澄清，她說，這8年市府公共建設的案件超過千件以上，無論是內部管控或者外部監督從來沒少過，力求每一分預算都花在刀口上，面對公共工程發生的問題，團隊秉持面對錯誤、修正到好的態度，她相信，「紛擾會過去，建設會留下」，公共政策的討論可以回歸理性。
沈慧虹說，自從參選至今超過4個月，已經舉辦了70場政策說明會，並發表6大願景「先進軌道」、「科技首都」、「舊城再起」、「宜居生活」、「幸福加倍」和「未來教育」，其中包含25項主題政策，總計超過100項政見，致力將新竹打造成「超級城市」。
礙於發表時間有限，沈慧虹也推薦市民能上她的官方網站，了解她對新竹的願景與擘畫，「這座城市處處充滿她過去與市府團隊努力改變的痕跡」，她會繼續站路口、掃市場，帶著車隊到大街小巷掃街，爭取每一位市民的認同和支持，新竹的改變，生活在這裡的朋友最知道，「11月26日，要請大家支持5號沈慧虹」。