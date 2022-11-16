柯震東拿輔導金妙解數字 大吵九把刀：他只想看我笑話
31歲柯震東以《黑的教育》入圍第59屆金馬最佳新導演，今（16）日出席金馬新導演論壇，以導演身分申請輔導金，柯震東笑說第一次在評審面前報告非常可怕，氛圍嚴肅的小房間裡只有他一個人滔滔不絕，「輔導金下來（數字）不能說多，確實不夠拍1部電影，一開始我抱怨為什麼那麼少，但是大家都有難處，我只能在成本跟影像之間平衡，在台灣拍片是滿辛苦的，票房回收比較困難。」柯震東也提到片場氣氛很和樂，唯獨監製九把刀管東管西，所以他只跟監製吵過架。
柯震東談到他當導演的確怕幕後團隊沒信心，一開始也聽過業界的人不看好：「又一個演員轉導演。」不過他執導這部片親力親為，連執行導演這個職務都沒找，「組team之後我叫監製九把刀不要來現場，我也不問趙德胤，我怕想法被他們的作品影響，不過我的團隊全部是前輩，給我很多經驗談。」外界好奇身兼編劇的九把刀，從沒想過自己拍嗎？柯震東說：「九把刀本來要我自導自演，我覺得太誇張了，他只想看我笑話。」
《黑的教育》講3個高中畢業生亂開一發不可收拾的玩笑，遭受人生最大成年禮，看完劇本柯震東很確定教訓3個屁孩的大魔王，一定要戴立忍來演，柯震東透過很多層關係找到對方，「他到現場換上戲服，其實連我都有點怕，我講戲的時候顧慮太多，他說：『沒關係不要害怕，你直接跟我講要做到什麼，我都可以完成。』」柯震東說戴立忍當過導演，演別人執導的戲就拿出演員專業，「他知道不是他要演什麼就演什麼，畢竟這是一個導演的故事。」
與蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯3個演員合作，柯震東不斷調整自己執導的方式，「我是本身是演員，10年來經歷很多導演，我也遇過講戲讓我聽不懂的導演，希望自己導的時候不要這樣，所以讀本讀很多次，讓他們理解劇本，再分享我從小到大的經驗。」初剪的版本讓柯震東看了很感動，他說：「第一次剪接出來最爽，我的演員在影像上呈現很棒，看著3個年輕演員，當下我覺得他們就是那3個角色。」