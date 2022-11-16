輔選嘉義縣市兩位「阿敏」  朱立倫：12月18日才全部勝利

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朱立倫致詞時表示，嘉義縣提名嘉義的女兒王育敏，她是現任國民黨副秘書長，擔任過兩屆立法委員，她的表現大家都非常肯定，對小孩、育兒、兒幼等議題是最關心的兒少專家，兒福聯盟出身的最好立法委員，在立法院專業的表現，展現出對下一代的關懷。王育敏就是嘉義縣的女兒，在嘉義出生、長大，在高中時就讀嘉女是最優秀的，這次提名真真正正、在地的小孩，回來拚嘉義縣長，她對嘉義縣充滿熱情與想法，相信如果讓她能擔任嘉義縣的縣長，一定是非常好的縣長。
朱立倫也請大家支持副主席、嘉義市長、勇媽市長黃敏惠，他以一個小故事為例指出，他與很多國外駐台灣的大使和代表接觸的時候，都建議他們到地方訪問，讓他們見識一下國民黨的地方首長，是多麼的認真努力、親民、愛民和民眾打成一片，結果大家印象最深刻且最讚賞就是黃敏惠，真的令人非常佩服。他強調，黃敏惠真的是最好的媽媽市長，最好的勇媽市長，她是最好的典範，一步一腳印，在嘉義街頭都可以看到對她的肯定。黃敏惠就像隔壁媽媽一樣，關懷照顧周遭的大大小小事情，這就是在嘉義市，國民黨能夠受到支持的原因，
黃敏惠指出，這次選舉對台灣而言是非常重要的選戰，尤其嘉義地區是非常艱困選區，她很感謝大家願意勇敢站出來，不是為了個人，而是為了台灣未來而努力。王育敏來自嘉義縣中埔，她對兒少的關懷有目共睹，各方面表現相當出色，這次回到故鄉參選，希望能實現嘉義縣市攜手合作，縣市互利共榮，一起創造好的生活。
黃敏惠表示，之前嘉義市在民進黨執政四年執政期間，民調表現是往下掉的，經濟也不景氣，四年前開始，她與大家共同努力下，嘉義市獲得五星城市獎，2020年的幸福城市，嘉義市拿到全國第一名。她強調，「勇媽」不是指黃敏惠，是她在所有媽媽身上學到的「勇敢精神」，勇媽出來後，所有勇士就出來。四年前大家團結之下，最後贏得兩千多票，勇媽是勇敢的承擔，與勇士們一起勇敢承擔。
有關嘉義市長選舉延後，黃敏惠認為，其中有很多的算計，光是選務人力就增加三千七百人、費用要增加一千一百多萬元，社會成本不計其數；但這只會讓我們更加努力與堅定，一定會「加倍努力」，爭取支持，讓大家有更好的未來。她懇託大家集中力量，民主聖地的嘉義市不是藍綠之戰，是攸關台灣未來發展與前途之戰，希望大家集中選票，「一起寫歷史，作夥拚未來」，也讓所有嘉義市提名的議員候選人全壘打，為嘉義市未來四年一起打拚。
王育敏向鄉親們懇托時指出，這次選戰熱區不在嘉義，媒體都關注六都、苗栗或新竹，嘉義幾乎被遺忘，但她有在地「勇媽」的帶領，她會跟著勇媽一起走，拚出一片天。雖然這場選戰是「小蝦米對大鯨魚」，我們的人力、資源都少，但我們不怕，有勇氣，會繼續走，一個小蝦米可能無法撼動大鯨魚，但只要有成千上萬的小蝦米一定能扳倒大鯨魚。
王育敏表示，之前蔡英文總統來嘉義輔選，動員四百台遊覽車，燒了四、五百萬元，民進黨財大氣粗，更揚言得票率要超過七成，王育敏送他三個字「不可能」、「回去洗洗睡」。民進黨在嘉義縣執政二十年沒有做好，嘉義縣競爭力，翁章梁執政第一年是倒數第五名、第二年倒數第三名，去年跟今年都是倒數第一名。說要要拿七成選票，是把嘉義縣民當塑膠嗎？這麼難看成績，應該要投給更好的縣長，她的執政成績不可能最後一名，一定會學習勇媽，將嘉義縣變得更有競爭力，進入前段班。
王育敏表示，民進黨說「農工大縣都在實現」，但應該是「農工大縣都在欺騙」，民進黨用文宣欺騙縣民，說無人機國家隊，但都是用大陸零件；農漁產品賣不出去；人口逐漸減少。王育敏強調，要用魄力、格局帶領嘉義縣走出困境，這次選舉是改變嘉義縣的關鍵時刻，這一票一定要投對人，給民進黨二十年，沒有將嘉義縣打造成跟嘉義市一樣好，這次一定要改變。