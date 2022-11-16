UBA／欣賞林韋翰打球方式　高錦瑋：我會去看他的影片

▲高錦瑋和林彥廷。（圖／黃建霖攝）
▲高錦瑋和林彥廷。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-11-16 17:12:11

健行大學控衛高錦瑋在跨聯盟邀請賽的表現突出，與幾位職籃主控的較勁不落下風，今(16)日在UBA開賽記者會上，他也表示新學年將展現出自己更好的風貌，幫助健行重返榮耀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「健行的本土陣容無論是大一到大四，都還蠻齊全的，今年我們找來兩名外籍生，補足了上賽季的籃板問題——我們在小巨蛋兩場輸了約60籃板。」健行主帥劉孟竹表示，球隊之前最差的就是禁區，這一季有蔡宸綱加上恩洋和史密斯，這3人有望補上這個缺口。

另外，劉孟竹也直言高錦瑋絕對能接下谷毛唯嘉的位置，帶領好這支球隊，「其實從跨聯盟賽就能看出來，他已經超過了學生籃球的等級了，和職業隊的控衛較量也不落下風，我甚至覺得他可以直接銜接到職業隊。」

劉孟竹直言高錦瑋今年夏天在中培隊磨練後，整體實力又提升了一個檔次，有機會在本屆UBA打出突破性的表現，「高錦瑋本來就是穩定的球員，他的三分外線命中率是我們球隊最高的，今年在有更多球權之後，他可以帶動我們攻防轉換的速度。他很穩定，而且不會有太大的失常。」劉教練也透露，在中華隊和獵鷹的交手中，他認為高錦瑋對上谷毛唯嘉或李漢昇都沒有落居下風，相信他和此二人已是同等級的球員。

不過高錦瑋本人則是謙虛的說，自己和學長還是有差距，尤其是在對比賽的執著上，稱讚谷毛唯嘉真的很認真、贏球企圖心很強，「他跨聯盟賽命中率很高，本來當隊友時沒感覺他那麼強勢，但那次比賽真的感受到他想打敗我的感覺，第一次看到他的這一面，很可怕。」

不同於谷毛唯嘉說要和蔣淯安學習，高錦瑋則說自己的型比較像林韋翰，「我個人比較喜歡韋翰打球的方式，他會帶動隊友，有很好的傳球視野，回到飯店後還會去看他的影片，學習他傳球的方式，怎麼去和隊友配合。」

UBA／政大衝擊3連霸　林彥廷減重5公斤想打得更高效

T1／主動進行投籃訓練　霍華德：羅馬不是一天造成的

UBA／會想去看「魔獸」職籃首秀嗎？陳將双：不會

PLG／人氣樂團宇宙人開唱　攻城獅主場將開放飲食

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀