UBA／欣賞林韋翰打球方式　高錦瑋：我會去看他的影片

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另外，劉孟竹也直言高錦瑋絕對能接下谷毛唯嘉的位置，帶領好這支球隊，「其實從跨聯盟賽就能看出來，他已經超過了學生籃球的等級了，和職業隊的控衛較量也不落下風，我甚至覺得他可以直接銜接到職業隊。」
劉孟竹直言高錦瑋今年夏天在中培隊磨練後，整體實力又提升了一個檔次，有機會在本屆UBA打出突破性的表現，「高錦瑋本來就是穩定的球員，他的三分外線命中率是我們球隊最高的，今年在有更多球權之後，他可以帶動我們攻防轉換的速度。他很穩定，而且不會有太大的失常。」劉教練也透露，在中華隊和獵鷹的交手中，他認為高錦瑋對上谷毛唯嘉或李漢昇都沒有落居下風，相信他和此二人已是同等級的球員。
不過高錦瑋本人則是謙虛的說，自己和學長還是有差距，尤其是在對比賽的執著上，稱讚谷毛唯嘉真的很認真、贏球企圖心很強，「他跨聯盟賽命中率很高，本來當隊友時沒感覺他那麼強勢，但那次比賽真的感受到他想打敗我的感覺，第一次看到他的這一面，很可怕。」
不同於谷毛唯嘉說要和蔣淯安學習，高錦瑋則說自己的型比較像林韋翰，「我個人比較喜歡韋翰打球的方式，他會帶動隊友，有很好的傳球視野，回到飯店後還會去看他的影片，學習他傳球的方式，怎麼去和隊友配合。」