定調不再回應抹黑 謝國樑籲蔡適應：在立院跟我並肩作戰
民進黨基隆市長候選人蔡適應連日指控國民黨基隆市長候選人謝國樑涉賄選、炒地皮，謝國樑預計於今（16）日委由律師提告對手意圖使人不當選。不過，謝國樑今下午表示，他想邀對手一起端牛肉，並且接下來不再回應無謂攻擊、抹黑。他也呼籲蔡適應，希望未來他當市長，蔡適應在立法院跟他一起並肩作戰，共同為基隆打拼。
針對蔡適應今開記者會，指控謝國樑家族炒地皮早有案例，呼籲應將二信捐贈土地交還。謝國樑競選辦公室發言人余治明指出，二信合作社是金融單位，有相當嚴格的規定，二信是學校，老師們很有自主性，而台灣是一個自由民主開放的社會，每一個人都可以有自己的政治主張與立場表達，若是用強迫的手段，對選舉來說未必加分，他們絕對不會這麼做。
余治明也說，謝謝蔡適應的建議，謝國樑會和家裡的長輩商量一下，因是先前家族長輩的決定要捐贈著家族自然人，當時謝國樑遠在美國就讀麻省理工學院碩士，並不了解細節原委；同時，謝國樑做為謝清雲的孫子，在這次選舉中，充分感受到阿公謝清雲帶給基隆人許多美好的記憶，未來一定會學習並加倍努力。
謝國樑則指出，今天是選戰倒數破10天，除了不能談民調，他更想邀對手一起端牛肉，讓基隆人看到改變的契機，不要讓基隆抬不起頭，讓基隆可愛起來，讓更多人看見基隆的美，讓基隆變得更好。
謝國樑強調，接下來不會再回應無謂的攻擊與抹黑謾駡，如同台中市長盧秀燕市長所說，她希望未來能和蔡其昌副院長好好一起打拚台中市的建設，基隆也是一樣，希望未來擔任市長時，蔡適應能在立法院和他一起並肩作戰，共同為基隆打拚。