民眾黨立委「捐人頭助理」供黨用？柯文哲：沒有這種事
民眾黨立委高虹安近日因為涉嫌詐領助理費，引發社會各界議論。而高虹安一案現在意外扯出案外案，一名自稱是高虹安前助理的匿名人士，昨（15）日晚間在政論節目中爆料，每個立委都要「捐」一位人頭助理，供民眾黨立法院黨團辦公室使用，後續效應今（16）日持續發酵，除了民眾黨方面出面駁斥「公庫通黨庫」的說法外，身兼黨主席的台北市長柯文哲下午也臨時增加行程，駁斥人頭助理浮報薪資一說，並強調這些人都是做立法院相關的事物。
昨日晚間三立新聞台政論節目「鄭知道了」，於節目中邀請匿名「A先生」的民眾黨立委高虹安前助理連線，也讓原本高虹安的助理案爭議外，也衍伸出案外案。A先生爆料，周刊爆料單據上某助理5萬元薪資，支領數卻顯示為「零」，並非高虹安個案，而是「民眾黨每個委員辦公室都有」。A先生進一步解釋，五個不分區委員都要「捐」一名助理給民眾黨團辦公室使用，因此高虹安辦公室支領為「零」，是因為錢已經轉移給黨團支付給該名「捐」出來的人頭助理。
對此柯文哲今日行程原本沒有開放媒體訪問，不過於行程前兩個小時臨時新增「簡短談話」。柯文哲直言，現在這種政論節目，名嘴去引用匿名助理的爆料，然後就講一大堆要他們每天澄清？「我們不會去....也沒有什麼人頭助理，也沒有浮報薪資。」柯文哲強調，雇用這些人都是做與立法院相關的事情，就是這樣而已。
「每天這樣一報，等於控制媒體每天叫我們回答，我們還是會回應，細節就交給黨團總召。」語畢柯文哲並未接受現場記者追問，而是轉頭就離開前去參加活動，也引發記者一陣追逐。而在活動過後，柯文哲原本要在展區內參觀，不過卻臨時取消，進而從後門搭乘座車離開現場。