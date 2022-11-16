桃園男騎車違規闖紅燈被攔！車上「空罐」有鬼　下場慘了

▲桃園男用飲料空罐裝毒咖啡包，遭警識破逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲桃園男用飲料空罐裝毒咖啡包，遭警識破逮捕。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-11-16 18:30:25

桃園市一名30歲倪姓男子，今（16）日凌晨3時許，騎車行經觀音區成功路二段路口時，闖紅燈、違規左轉，被正在一旁巡邏員警攔查，警方見倪男神情緊張，眼神不時瞄向機車置物箱，便打開放置在上的空飲料盒罐，發現內疑似裝有3包毒咖啡包，檢驗後有二級毒品反應，訊後將倪男依毒品罪嫌移送桃園地檢署。

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據了解，當時倪男將過路口，無視路口紅燈號誌，直接闖紅燈且違規左轉，當時正在附近值勤的員警見狀跟上，並在巷口處將倪男攔下，倪男先辯稱自己沒騎車，與警方對話眼神閃爍又緊張地頻往置物箱望去，警方見到置物箱有個空飲料盒罐，隨後拿起打開，發現裡頭藏著3包疑似毒咖啡包，員警將其帶回派出所檢驗。

▲桃園男用飲料空罐裝毒咖啡包，遭警識破逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲桃園男用飲料空罐裝毒咖啡包，遭警識破逮捕，訊後依毒品罪嫌將倪男移送桃園地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
該咖啡包經化驗後，呈二級毒品反應，警訊後將倪男依毒品罪嫌將倪男移送桃園地檢署偵辦。大園警方強調，新興毒品常以各種新穎包裝吸引年輕人施用，毒咖啡包成分複雜，年輕人身體往往無法負荷多樣毒性，國內外不乏施用新興毒品猝死案例，籲請民眾勿好奇嘗試，不但影響健康更可能為此身陷囹圄，造成終身遺憾。（編輯：林莞茜）

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桃園市觀音區一名男子今天凌晨騎車闖紅燈被警方攔查，員警見他神情緊張還詭辯「沒騎車」，仔細檢查發現置物箱內果汁空罐竟藏有3包毒咖啡包，立刻將他帶回調查並驗出陽性反應，全案依毒品嫌移送法辦。

大園警分局草漯派出所員警今天凌晨3時許，巡邏行經成功路二段與民權路口時，看見一輛機車闖紅燈違規左轉，隨即上前尾隨，在巷口攔下他盤查。

倪姓男騎士（30歲）在盤查過程中神情緊張、眼神飄忽不定，還辯稱自己並未騎車，荒唐言行反而引起員警注意；隨後警方在機車前置物箱發現一個空飲料罐，裡面藏有3包可疑咖啡包，帶回派出所初步檢驗呈二級毒品陽性反應，而倪男驗尿也呈陽性，有吸毒，警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，新興毒品常以各式新穎包裝吸引年輕人施用，毒咖啡包成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死的案例，呼籲民眾切勿好奇嘗試，不僅影響身體健康，更可能因此身陷囹圄，造成終身的遺憾。

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