當心豪雨夜襲！3縣市續發豪雨特報 明起放晴回暖到週六
今（16）日東北季風減弱，不過台灣上空雲量偏多，高溫僅略微回升，尤其北台灣水氣篇多，不僅高溫上不去，基隆北海岸、宜蘭等地區斷斷續續出現降雨。中央氣象局表示，今晚北部迎風面降雨持續，不過雨勢可望逐漸趨緩，明（17）日各地大多維持多雲到晴，高溫也會再回升，類似天氣型態將持續維持到週六（11/19），下週日（11/20）起東北季風將增強，屆時氣溫將再次轉涼。
氣象局預報員曾昭誠表示，雖然東北季風今日影響減少，但水氣偏多，因此迎風面的北台灣仍有一些降雨，氣象局也持續針對基隆北海岸發布大雨特報，宜蘭平地和山區街發布豪雨特報，預計降雨今晚還會持續，不過將逐漸趨緩，明日白天，僅東半部、桃園以北地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及皆為多雲到晴，明晚則是大台北山區及東半部地區開始會有零星短暫雨；夜間至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，外出需多加留意。
曾昭誠指出，明日氣溫略微回升，高溫部分，北部攝氏26~28度、中南部攝氏30度上下、東半部最高溫也能逼近攝氏30度；低溫北部攝氏20~21度、中南部、東半部21~23度，提醒中南部地區民眾需留意早晚的溫差；預計下波氣溫驟降時間將在下週日（11/20），東北季風增強後，北台灣天氣又會轉涼，大台北及東半部地區則有局部短暫雨，且下週一、週二（11/21、11/22），受到東北季風及南方雲系北移影北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。