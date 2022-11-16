獨／Ozone林佳辰醜照外流 正妹姊姊告白：我想謝謝他
從選秀節目《原子少年》畢業的地球成員被索尼音樂簽下，組成男團「Ozone」出道，首支單曲《O.A.O.》YouTube點擊率3天破百萬，被譽為「顏值天花板」、「天選之人」的22歲成員林佳辰（Summer、夏夏），日前被網美姊姊米安公開醜照，她透過《NOWnews今日新聞》向老弟喊話：「未來的路還很長，希望你好好享受當下！」
米安大林佳辰2歲，總決賽時到場替弟弟應援，美貌被導師坤達、Ella及少年們認證，驚豔全場，個人IG自節目播畢，短時間漲粉20倍，她先前在限時動態分享林佳辰的「毀容照」，曝光的照片，林佳辰精緻美顏被畫成花臉，米安笑說，之前疫情嚴峻，佳辰和其他少年常開直播玩遊戲，某次眾人打賭輸了要畫臉，佳辰請她跟大姊幫忙畫，「他表面上看起來不喜歡，但直播結束還一直在自拍！」
林佳辰和二姊米安都有高顏值，不少粉絲好奇雙親長相，米安也大方PO出父母的婚紗照，可見林爸爸側臉輪廓深邃，五官立體，媽媽則是皮膚白皙，有嬰兒肥的電眼美人，米安表示，姊弟倆的眼睛遺傳媽媽，鼻子像爸爸，優良的家族基因令人羨慕。
一路看著林佳辰從練習生到報名《原子少年》爆紅，節目收官後順利加盟唱片公司組團入行，米安想跟弟弟說：「未來的路還很長，希望你現在就是好好的享受當下 ，不一定是要為了什麼，對我來說有夢想就是一件很了不起的事情，只要是對的事情就勇敢去做，不用擔心家裡，我們一定會無條件支持你！」
米安還想特別感謝佳辰一件事，「我也想謝謝他，因為佳辰我也開始被關注，現在才能開始做一些自己以前想做，但沒勇氣做的事情，謝謝他也讓我踏上追夢的路上啦！」真摯姊弟情讓人動容。（編輯：楊穎軒）