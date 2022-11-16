獨／Ozone林佳辰醜照外流　正妹姊姊告白：我想謝謝他

▲Ozone成員林佳辰（左圖）醜照被姊姊公開。（圖／翻攝自林佳辰臉書、米安IG）
▲Ozone成員林佳辰（左圖）醜照被姊姊公開。（圖／翻攝自林佳辰臉書、米安IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-16 17:34:222022-11-16 17:55:53

從選秀節目《原子少年》畢業的地球成員被索尼音樂簽下，組成男團「Ozone」出道，首支單曲《O.A.O.》YouTube點擊率3天破百萬，被譽為「顏值天花板」、「天選之人」的22歲成員林佳辰（Summer、夏夏），日前被網美姊姊米安公開醜照，她透過《NOWnews今日新聞》向老弟喊話：「未來的路還很長，希望你好好享受當下！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林佳辰工作不順遂時，也會怨天尤人。（圖／記者陳明安攝,2022.07.17）
▲▼林佳辰有張俊美臉蛋，被封「Ending妖精」、「畫報妖精」、「天選之人」，本身會唱歌、跳舞及音樂創作。（圖／記者陳明安攝、翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰有張俊美臉蛋，被封「Ending妖精」、「畫報妖精」、「天選之人」，星途備受看好。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰有張俊美臉蛋，被封「Ending妖精」、「畫報妖精」、「天選之人」，星途備受看好。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰有張俊美臉蛋，被封「Ending妖精」、「畫報妖精」、「天選之人」，本身會唱歌、跳舞及音樂創作。（圖／記者陳明安攝翻攝自林佳辰臉書）
米安大林佳辰2歲，總決賽時到場替弟弟應援，美貌被導師坤達、Ella及少年們認證，驚豔全場，個人IG自節目播畢，短時間漲粉20倍，她先前在限時動態分享林佳辰的「毀容照」，曝光的照片，林佳辰精緻美顏被畫成花臉，米安笑說，之前疫情嚴峻，佳辰和其他少年常開直播玩遊戲，某次眾人打賭輸了要畫臉，佳辰請她跟大姊幫忙畫，「他表面上看起來不喜歡，但直播結束還一直在自拍！」

▲米安的美貌連同性都折服。（圖／米安IG）
▲▼林佳辰二姊米安外型亮眼，於《原子少年》節目亮相後，IG追蹤數暴漲。（圖／翻攝自米安IG）
▲林佳辰二姊米安外貌出眾。（圖／米安IG）
▲▼林佳辰姊姊米安外貌出眾，擁有一票粉絲追隨。（圖／翻攝自米安IG）
▲▼林佳辰二姊米安外型亮眼，擁有一票粉絲追隨。（圖／翻攝自米安IG）
▲林佳辰被兩個姊姊畫成大花臉。（圖／翻攝自米安IG）
▲林佳辰被兩個姊姊畫成大花臉。（圖／翻攝自米安IG）
林佳辰和二姊米安都有高顏值，不少粉絲好奇雙親長相，米安也大方PO出父母的婚紗照，可見林爸爸側臉輪廓深邃，五官立體，媽媽則是皮膚白皙，有嬰兒肥的電眼美人，米安表示，姊弟倆的眼睛遺傳媽媽，鼻子像爸爸，優良的家族基因令人羨慕。

▲林佳辰和米安的眼睛像媽媽，鼻子像爸爸。（圖／翻攝自米安IG）
▲林佳辰和米安的眼睛像媽媽，鼻子像爸爸。（圖／翻攝自米安IG）
一路看著林佳辰從練習生到報名《原子少年》爆紅，節目收官後順利加盟唱片公司組團入行，米安想跟弟弟說：「未來的路還很長，希望你現在就是好好的享受當下 ，不一定是要為了什麼，對我來說有夢想就是一件很了不起的事情，只要是對的事情就勇敢去做，不用擔心家裡，我們一定會無條件支持你！」

▲林佳辰與周祖安、周子翔、黃文廷、林煥鈞及李哲言組6人男團出道發片。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲林佳辰與周祖安、周子翔、黃文廷、林煥鈞及李哲言組6人男團出道發片。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼米安要佳辰放心去闖，家及家人永遠是他的後盾。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼米安要佳辰放心去闖，家及家人永遠是他的後盾。（圖／翻攝自林佳辰臉書、Ozone IG）
▲▼米安要佳辰放心去闖，家及家人永遠是他的後盾。（圖／翻攝自林佳辰臉書、Ozone IG）
▲▼米安要佳辰放心去闖，家及家人永遠是他的後盾。（圖／翻攝自林佳辰臉書、Ozone IG）
米安還想特別感謝佳辰一件事，「我也想謝謝他，因為佳辰我也開始被關注，現在才能開始做一些自己以前想做，但沒勇氣做的事情，謝謝他也讓我踏上追夢的路上啦！」真摯姊弟情讓人動容。（編輯：楊穎軒）


Ozone新歌破百萬瀏覽！直攻五月天　網友：台灣早準備好

林佳辰美女姊姊PO出遊照　弟弟不忍了嗆「過得很爽」

林佳辰3年前美成「撕漫男」！同框超正親姊　遭虧別耍帥

校花「巨蛋賣啤酒」長太可愛被挖掘　完美比例出道藏不住

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀