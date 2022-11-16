調查：一天中最常開啟的App是「它」！9成完全離不開

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此外，也觀察到因為藍牙裝置的普遍，以往大多是「使用時」才開啟，不用就會關閉，現在成為「經常」開啟的手機功能，在同一份的調查中也發現，普遍藍牙有近5成的開啟率，其中30~39歲高達62％。此一行為讓透過藍牙推送的LINE Beacon也準備大規模的提供服務。LINE台灣企業解決方案事業部品牌營銷總監鄧傑方宣佈，接下來LINE將佈局「LINE Beacon Network」，除了已佈點的台北捷運、百貨美食街、LINE TAXI，並新增全台全家便利商店與7-ELEVEN、熱門酒吧與人潮商圈為新據點，預計11月起陸續上線。當消費者進到相關場域時，LINE就會發送相關的優惠或是行銷方案。
官方帳號部分，隨著疫情加速各行各業數位轉型，2022最新數字顯示官方帳號總數已達241萬，較去年光1~10個月期間就有13%的帳號數成長。官方帳號數成長前五大產業為學校教育、購物零售、餐飲、美容沙龍及娛樂休閒。在LINE各項服務大數據分析下，為了更加精準發送分眾訊息，品牌可以針對網購行為、購買力、購物通路、追蹤的官方帳號類型來鎖定，此大數據進階功能預計2023年上半年推出。
LINE禮物也統計出「女性」熱門送禮類別依序為：美食禮盒、生活文創、母嬰孩童、美妝保養、養生保健、流行時尚。「男性」送禮首選，出乎意料冠軍是美妝保養，接著為生活文創、數位家電、美食禮盒、養生保健和流行時尚。LINE熱點的關鍵字搜尋也以美食為主：米其林餐廳、聚餐吃到飽、外送外送為Top 3。