調查：一天中最常開啟的App是「它」！9成完全離不開

▲LINE今（16）日舉辦年度LINE CONVERGE行銷年會，以「多重宇宙的個人化行銷」為主題，強調每個人有不同面向的多重角色。(圖／記者周淑萍攝)
▲LINE今（16）日舉辦年度LINE CONVERGE行銷年會，以「多重宇宙的個人化行銷」為主題，強調每個人有不同面向的多重角色。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-16 18:26:15

LINE今（16）日舉辦年度LINE CONVERGE行銷年會，以「多重宇宙的個人化行銷」為主題，強調每個人有不同面向的多重角色，同時宣布新型態的數位行銷，運用大數據資料，推出更優化的產品，並且公布LINE Beacon不僅運用在捷運、百貨，未來，更將擴增至7-ELEVEN與全家便利商店、人潮商圈等都將成為據點，完整串接線上與線下場景形成LINE Beacon Network。

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由尼爾森執行的「2022 LINE使用行為研究調查」發現，有9成的人表示LINE是一天中開啟最多次的App且最重要的社群平台，同時也能滿足生活和娛樂需求，每人平均使用6.1項LINE的服務，主要以通訊、工作、累積點數、看新聞、付款轉帳等。此外，Line Pay回饋的Line Points，串連了線上線下的支付，使用率為78%。

▲LINE CONVERGE行銷年會。(圖／官方提供)
▲「2022 LINE使用行為研究調查」發現，有9成的人表示LINE是一天中開啟最多次的App且最重要的社群平台。(圖／官方提供)
此外，也觀察到因為藍牙裝置的普遍，以往大多是「使用時」才開啟，不用就會關閉，現在成為「經常」開啟的手機功能，在同一份的調查中也發現，普遍藍牙有近5成的開啟率，其中30~39歲高達62％。此一行為讓透過藍牙推送的LINE Beacon也準備大規模的提供服務。LINE台灣企業解決方案事業部品牌營銷總監鄧傑方宣佈，接下來LINE將佈局「LINE Beacon Network」，除了已佈點的台北捷運、百貨美食街、LINE TAXI，並新增全台全家便利商店與7-ELEVEN、熱門酒吧與人潮商圈為新據點，預計11月起陸續上線。當消費者進到相關場域時，LINE就會發送相關的優惠或是行銷方案。

官方帳號部分，隨著疫情加速各行各業數位轉型，2022最新數字顯示官方帳號總數已達241萬，較去年光1~10個月期間就有13%的帳號數成長。官方帳號數成長前五大產業為學校教育、購物零售、餐飲、美容沙龍及娛樂休閒。在LINE各項服務大數據分析下，為了更加精準發送分眾訊息，品牌可以針對網購行為、購買力、購物通路、追蹤的官方帳號類型來鎖定，此大數據進階功能預計2023年上半年推出。

LINE禮物也統計出「女性」熱門送禮類別依序為：美食禮盒、生活文創、母嬰孩童、美妝保養、養生保健、流行時尚。「男性」送禮首選，出乎意料冠軍是美妝保養，接著為生活文創、數位家電、美食禮盒、養生保健和流行時尚。LINE熱點的關鍵字搜尋也以美食為主：米其林餐廳、聚餐吃到飽、外送外送為Top 3。

▲LINE CONVERGE行銷年會。(圖／官方提供)
▲LINE CONVERGE行銷年會公布多項統計數計。(圖／官方提供)
▲LINE CONVERGE行銷年會。(圖／官方提供)
▲LINE禮物統計出「女性」最夯熱門送禮類別依序為美食禮盒，「男性」送禮首選，冠軍是美妝保養，接著為生活文創、數位家電。(圖／官方提供)

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