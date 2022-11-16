再爆二信捐地給謝國樑家族　蔡適應籲：別硬拗

民進黨基隆市長候選人蔡適應今（16）日召開記者會，提及日前爆出二信捐贈198平方米土地捐贈給對手謝國樑，未料謝卻稱不知情，認為這說法完全是在欺騙市民，因捐贈過程中，受贈者必須同意接受才可以捐贈，另還要去領地籍謄本，謝稱不知情真的是「騙人不知」，既然沒有做為墓地，就跟原捐贈目的不符，籲謝國樑應該趕快把地還給二信，不要霸佔社員財產。
對於謝國樑說法，蔡適應認為，這說法完全不可信，首先二信社產變謝家家產並不是第一次，根據地方耆老轉述，就在這5萬6000坪土地旁，有塊原先是二信的土地，結果同樣捐贈給謝國樑家族，後來變成了謝家資產。
蔡適應提到，謝清雲於民國61年過世，二信隔年就將土地贈予謝國樑姑姑謝瑞真，當時謝瑞真只有年僅12歲，不知道二信是用什麼理由，捐贈給謝瑞真，又為何要捐給一個只有12歲的小孩子，認為其中實在太詭異。
蔡適應補充，更離譜的是，這塊捐贈給謝瑞真的林地，後來還參與土地重劃，分回了200坪住宅區的土地，價值大增，懷疑二信當初是否同樣用「捐贈墓地」的理由當晃子，捐贈給謝瑞真，再拿去做重劃，重劃分配後，是否就變成謝瑞真的土地，
蔡適應指出，謝國樑家族應該立即說清楚，另呼籲謝國樑不要再拗了，批評選市長，不為女兒小愛、不為基隆，而是為了這5萬6000坪土地。