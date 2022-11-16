《她和她》李程彬公開女友3條件 「我阿嬤喜歡大屁股」
《她和她的她》男主角李程彬昨（15）日現身八大電視官方網站直播，與線上網友互動，提到現實中喜歡的對象，他以台客刑警角色「小劉」的口吻說，不用太漂亮但要順眼、個性乖巧，「我阿嬤喜歡屁股大比較會生、我媽喜歡會切水果、嘴巴甜的。」他本人個性也比較偏向小劉，對愛情很直接，喜歡就喜歡。
從小志願就是想當演員，在漁村長大的他家裡沒有電視，被鄰居帶去電影院看《鐵達尼號》，看到大銀幕的畫面很震撼，以及故事很好看，想像有一天能成為畫面中的人，當下就萌生要當演員的夢。談到興趣是什麼？李程彬喜愛騎腳踏車，尤其會挑選在下午5點時騎單車，「這在攝影界的名詞稱為魔幻時刻，因為同樣的地方，天氣不一樣光影就不同，就會有不同感受。」
隨著《她和她的她》熱播，有不少粉絲發現他的手指很漂亮，李程彬透露，他還是臨演時曾當過手替，為知名速食店拍漢堡廣告。劇中飾演深情暖男，李程彬本人也很有愛心，常在社群分享自己的愛狗「發發」，牠是李程彬在工業區裡領養出來的，目前8歲，是隻體重超標40公斤的流浪狗。
下周將迎35歲，李程彬許願《她和她的她》能持續在排行榜上，傳遞更多的愛，這部戲上線後，他自己就刷了3次，最喜歡的橋段是他拿槍追林晨曦弟弟、與林晨曦的露營戲，以及林晨曦第一次見到小劉上前抱緊他的心動時刻。