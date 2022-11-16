加強巡邏保護漁民！海巡署首艘千噸級巡防艦彰化艦交船

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台灣國際造船公司承造海洋委員會海巡署首艘千噸級巡防艦彰化艦交船，由台船總經理魏正賜將模型交由海巡署副署長許靜芝轉交給艦隊分署。
海洋委員會海巡署副署長許靜芝表示，海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域保護漁民，以及更新老舊船艦，規劃籌建6艘1000噸級巡防艦由台船公司承攬，彰化艦於108年12月31日開工、109年7月10日安放龍骨祈福儀式、110年9月9日下水典禮，而台中艦110年2月3日開工、110年11月24日安放龍骨祈福儀式。
台船公司總經理魏正賜指出，新造1000噸級巡防艦滿載排水量2167噸，船身全長98.5米、寬13.2米、深7.6米，船速可達24節，相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，同時也具備夜間海上搜救能力，在海象風浪5級狀況時，可持續且有效供直升機緊急起降，另配有新式衛星寬頻網路系統，能提升各艦與陸基通訊與即時資料的交換。
魏正賜說，在武器系統方面，搭載中科院開發之鎮海武器系統，取代40快砲，該系統射程約10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力，系統具備遙控與集火模式射擊，搭配熱顯像系統，以及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。