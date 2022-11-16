文總校園大使招募倒數15天　報名踴躍、遍佈北中南學校

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由建國中學及松山高中共同舉辦的「似水流年」及「Serendipity」攝影展；師大附中及景美女中聯合舉辦的「Fleeting · 那瞬間」攝影聯展；第12至13屆High School High國高中生全國街舞公開賽，還有剛於今年11月初結束，專為高中生舉辦的「Fountain Day」文化營，並即將於下個月領軍南下至高雄，跟學生們一起走訪鹽埕。
文總指出，今年首次舉辦校園大使徵選，不限國籍、地區及科系，只要對台灣文化有熱忱並積極參與活動，就有機會作為文總的校園大使，不僅提供給學生接觸社會、參與台灣文化推廣行列的機會，也盼透過他們的創新想法，為文化注入嶄新能量。
截至目前，報名學生遍及北中南各地，以北部學生為最多，再來為南部學校學生，除了大學及科大外，更有醫專及國防大學的學生報名，年齡區間則是以大學為多數，科系則多元分佈，可看出不論年齡及學科，對台灣文化皆具有熱忱。
文總表示，通過甄選的首屆文總校園大使，任期內將可參與文總舉辦的各類型活動，並從不同角度認識台灣文史，像是以區域歷史發展為主的「城南有意思」及「萬華大鬧熱」、跨國合作的奈良美智特展及野老朝雄"連結"展，及各項國家慶典、音樂會及展覽，並參與籌備及執行；另一方面也提供獎勵，例如優先享有活動嘉賓資格、定期舉辦餐會、免費提供新活水雙月刊及文總周邊物品、可參與專業培訓課程等。
文總校園大使現正甄選中，收件至11月30日止，首屆大使任期則從2023年1月起至8月底止，報名倒數15天，歡迎各大專院校學生踴躍報名，相關報名及甄選辦法，請至文化總會臉書專頁、IG及官網查詢。