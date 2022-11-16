G20峰會閉幕僅發「聯合聲明」　稱大部分國家譴責俄行為

▲印尼總統佐科威在G20峰會閉幕期間發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼總統佐科威在G20峰會閉幕期間發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-11-16 18:42:52

二十國集團（G20）為期兩天的領袖峰會宣告結束，今（16）由官方發布領袖聯合聲明，其中以「最強烈措辭」譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，雖未能按往例達成聯合公報，但聲明仍提到峰會期間成員存在意見分歧，印尼也順利將輪值主席交棒給下一次峰會東道主印度。

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G20峰會往年會以「聯合公報」（communique）作為該屆峰會總結，不過今年在峰會開始前外交官員就稱今年各國領袖應難達成聯合公報，印尼於是退而求其次致力達成聯合聲明，今天這份約1100頁的聯合聲明文件指出，「大多數成員強烈譴責烏克蘭戰爭」，要求俄羅斯無條件地全面撤出烏克蘭領土，並強調戰爭正加劇了全球經濟的脆弱，包含通膨升高、能源與糧食不安全、供應鏈混亂與金融風險等。

該聯合聲明並未含有各國領導人的簽名，並指出對俄烏局勢和制裁還有「其他觀點」，但G20國家皆表示反對在衝突中使用核武器，稱使用或威脅使用核武器是不可接受的；不過聲明也提到G20並非解決安全問題的論壇，也並非所有成員國皆對俄發表譴責，俄國外長拉夫羅夫就指出，西方在聯合聲明裡加了很多對俄羅斯的譴責，但「我們還是看到不同的觀點有被提出」。

聲明也針對經濟、糧食、環境議題等有所承諾與期許，包含各成員國央行會根據狀況適時升息、黑海穀物出口走廊預計將會延續、逐漸淘汰煤電等化石燃料，致力於將氣溫升幅限制在攝氏1.5度內等。

根據《衛報》分析，聯合公報與聯合聲明對於成員國都沒有法定約束力，目的只是為了確保達成一致目標，而兩者差異在於，公報必須是所有成員國「一致同意」的結果，聲明則是含蓄暗示了並非所有與會國家都能認同的目標。

代表蒲亭出席的俄國外長拉夫洛夫13日就表示，東協峰會未能發表聯合公報「要怪美國及其盟邦」，原因在於俄羅斯和美國對東協峰會的聯合聲明用詞談不攏，拉夫洛夫稱「他們在烏克蘭情勢上堅持使用讓人無法接受的用詞」，此處指的應是俄羅斯拒絕稱為戰爭而是定義為「特殊軍事行動」的侵略行動，至於這次G20峰會的聯合聲明，拉夫洛夫也僅表示「已知悉聲明內容」。
 

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