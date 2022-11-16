G20峰會閉幕僅發「聯合聲明」　稱大部分國家譴責俄行為

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該聯合聲明並未含有各國領導人的簽名，並指出對俄烏局勢和制裁還有「其他觀點」，但G20國家皆表示反對在衝突中使用核武器，稱使用或威脅使用核武器是不可接受的；不過聲明也提到G20並非解決安全問題的論壇，也並非所有成員國皆對俄發表譴責，俄國外長拉夫羅夫就指出，西方在聯合聲明裡加了很多對俄羅斯的譴責，但「我們還是看到不同的觀點有被提出」。
聲明也針對經濟、糧食、環境議題等有所承諾與期許，包含各成員國央行會根據狀況適時升息、黑海穀物出口走廊預計將會延續、逐漸淘汰煤電等化石燃料，致力於將氣溫升幅限制在攝氏1.5度內等。
根據《衛報》分析，聯合公報與聯合聲明對於成員國都沒有法定約束力，目的只是為了確保達成一致目標，而兩者差異在於，公報必須是所有成員國「一致同意」的結果，聲明則是含蓄暗示了並非所有與會國家都能認同的目標。
代表蒲亭出席的俄國外長拉夫洛夫13日就表示，東協峰會未能發表聯合公報「要怪美國及其盟邦」，原因在於俄羅斯和美國對東協峰會的聯合聲明用詞談不攏，拉夫洛夫稱「他們在烏克蘭情勢上堅持使用讓人無法接受的用詞」，此處指的應是俄羅斯拒絕稱為戰爭而是定義為「特殊軍事行動」的侵略行動，至於這次G20峰會的聯合聲明，拉夫洛夫也僅表示「已知悉聲明內容」。