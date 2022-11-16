Lexus與Adidas聯手創作RX 500h Vibe-Branium AWD Direct4，靈感取自電影【黑豹2：瓦干達萬歲】

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Lexus與上述多個單位共同創作的RX 500h F Sport，靈感是來自電影【黑豹2：瓦干達萬歲】，同時也是慶祝Adidas推出“Wakanda Forever Collection”系列商品，是為世界上最優秀運動員所打造的高性能運動服；而Lexus表示RX 500h是其電氣化產品的重要產品，以創新科技提升駕駛者的體驗感受，雙雙都展現了〝Wakanda〞的精神。
RX 500h F Sport展示車在外觀上，導入了瓦干達風格的三角幾何圖型印花，Adidas“Wakanda Forever Collection”系列運動服中使用的紫色配色，引擎蓋上的五道鑽石圖騰靈感來自黑豹的爪子項鍊，金色元素同樣“Wakanda Forever Collection”服飾，而包括輪圈中心蓋、前葉子鈑上的F Sport徽飾與車尾徽飾都是以瓦干達字母重塑而來，並且在車尾有著〝Vibe-Branium”銘牌，以示其Lexus RX 500h Vibe-Branium AWD Direct4之獨有車名。
除了訂製的獨有外型，Adidas S.E.E.D. 體驗式教育設計學院的學生們接下挑戰後，同以【黑豹2：瓦干達萬歲】作為靈感來源設計車內陳設，並由Calty Design Research率領學生們參與一系列有關汽車設計、Lexus設計、創意過程、配色與材料，以及協作力量的研討會。
最終Lexus RX 500h Vibe-Branium AWD Direct4車內也大量運用紫色為基調，並在椅面、頭枕、方向盤、鞍座邊緣、車門飾板、車頂篷、中控台飾板等部位都採與外觀相同的金色三角幾何圖型，其中排檔座周邊鞍座飾板是以雷射切割木質材質製成，搭配金色飾框；比較特別的是，在包括方向盤、前後頭枕等乘客會觸碰到的重點區域，是採用運動鞋中底相同的材質，由Carbon公司3D列印而來。而門檻上則有與前葉子鈑上F Sport徽飾相同的瓦干達字母飾板。
為致敬這獨特的一刻，Adidas也推出了由Adidas S.E.E.D. 體驗式教育設計學院學生團隊設計的限量T 恤，T 恤正面印有瓦干達語寫的「教育女人，教育國家」之非洲諺語，背面則是瓦干達語的元素週期表，向蘊藏豐富的虛構元素「汎金屬」致敬；同時，在T 恤的標籤上則印有參與本次計畫的Lexus與Adidas、Adidas S.E.E.D.、Calty Design Research、3D列印公司Carbon，與【黑豹2：瓦干達萬歲】的徽飾。