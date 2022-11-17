特企／中小企業減碳調查　近四成未啟減碳行動

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《今周刊》發行人梁永煌在記者會中說到，《今周刊》一直關切ESG議題，也非常關心淨零排放。我們團隊就提出一個想法：工總以大企業為主，台灣高達159萬的中小企業怎麼面對淨零問題？於是尋找中小企業總會，以及在各方面積極協助中小企業的開發金控合作，進行「中小企業減碳大調查」。
由於中小企業的人力有限，沒有專一部門，甚至沒有專人處理減碳工作，以致於問卷的進行難度很高。經過近二個月的努力，email、電話的不斷催促，終於完成近300份有效問卷。讓我印象最深刻的是，有超過七成中小企業擔心碳費的衝擊。問卷的許多發現，相信對經濟部、國發會、環保署等相關部門，及像開發金控關心中小企業發展的金融機構，甚至對中小企業都有極高的參考價值。
中小企業減碳停滯不前，經濟部工業局規劃成立各種產業聯盟，目的由大企業帶領供應鏈內的中小企業投入減碳；而在訂單的壓力下，不少企業尋求轉型之道，面對資源有限、缺乏專業人才等困境，調查結果中，確實有近五成企業有意願加入自主減碳策略聯盟，向政府爭取相關輔導資源以突破難關。經濟部政務次長陳正祺表示，經濟部從四大部分著手協助，包括企業、住商、交通，以及能源轉型。有些學者稱淨零轉型是綠色工業革命，陳正祺提到未來企業在淨零轉型會面對的兩大挑戰分別是，供應鏈挑戰及金融支持的挑戰。
陳正祺指出，從調查中可以發現，中小企業有動機要做轉型，但資源、知識不足，不過企業願意了解政策並配合。陳正祺指出台灣GDP佔比有27%以上來自製造業，「我們的挑戰比較大，製造業就是會排碳、使用能源。尤其能源轉型非常困難，無論如何，能源供應是非常重要的。」「我們的投資在疫情期間，是投資增加最快的兩年，用電成長也成長很多，讓綠能的比例稍微拖延，疫情間又面臨缺工、通膨。2026年綠電佔比可以達到兩成。」
針對中小企業所面對的淨零轉型困境，陳正祺也回應，預計保留三成綠電於國家再生能源憑證中心，專門提供給中小企業。另外，經濟部也有相關碳盤查工具、節能減碳的網站，讓企業了解政府可以提供的協助。
另外，調查進一步發現，淨零轉型的另一個困難之處在於「資金問題」，包括投入轉型資金不足、融資管道不足，調查結果也反映出有近九成的公司希望政府或金融業提供優惠融資專案。承諾2045年全資產組合（Total Portfolio）淨零碳排的中華開發金控，將以金融投資的影響力引導產業轉型，在綠色金融商品方面，包括綠色授信、綠色債券、綠色籌資就超過600億元。中華開發金控發言人潘玲嬌表示，淨零轉型已經成為企業競爭力的關鍵，為協助中小企業實現低碳轉型，開發金控制定了各項氣候變遷因應計劃，並推出氣候風險評估模型，協助中小企業強化氣候變遷韌性，透過金融影響力加速產業低碳轉型。
最後，《今周刊》編輯團隊撰述委員黃煒軒，透過這次調查，從認知（觀念）、轉型（科技應用）、作為（具體做法）這三大面向媒合金融產業找出可協助之作法，以永續金融的角度引導產業無痛轉型，帶動零碳經濟成長！