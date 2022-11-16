第十五屆台灣企業永續獎放榜　中市自願檢視報告獲白金獎

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黃晴曉指出，在環境方面，致力落實「能源轉型零碳環境」永續目標。秉持「先公後私、先大後小」原則、有效管制台中火力發電廠燃煤，利用科技智慧執法建置「空品感測器物聯網」等藍天白雲行動計畫，確實有效改善空氣品質，今年截至11月13日，台中PM2.5濃度12.9微克，已達國家標準15微克以下，成為中南部第一個達標的縣市。
在社會方面，持續打造「友善宜居共融社會」。著重生育、養育與教育政策，提高市民生育津貼、公托公幼及親子館倍增、公托費用全國最低、校園學生午餐補助預算六都第一、外師人數更增至全國第一。重視照顧長者和弱勢，長照服務涵蓋率達64.51%，是六都第一。推廣多元敬老愛心卡、安心午餐券補助及興辦社會住宅等。
在經濟方面，作到「富強建設活水經濟」。發展「前店、後廠、自由港」的經濟樞紐特質，透過「富市3經濟策略」注入經濟策略，串連台中產業鏈與行銷端，強化投資環境與投資條件，吸引國內外企業大舉投資台中， 111年度商業、公司、工廠登記家數等10項經濟指標，台中市都是六都第一，失業率則為六都最低。
永續低碳辦公室表示，台中市政府除發表「2021台中市自願檢視報告」及簽署「氣候緊急宣言」提出168目標外，也公布「2050台中市淨零碳排路徑」，未來也將持續啟動「台中市發展低碳城市自治條例」修法作業，致力輔導企業轉型、推動零碳清淨運輸、智慧建築、生活轉型及氣候變遷調適等，打造宜居永續台中城。