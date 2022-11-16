全台壓軸週年慶！漢神百貨抽獎祭百萬名車

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漢神週年慶全館業績目標為29.5億元，其中1至4樓化妝品、國際精品業績目標就有22.6億元。但隨著國境解封，日元、歐元貶值等因素，不少消費者可能轉而出國購買精品，漢神百貨總部數位行銷本部協理袁永慧指出，消費者難免會比價，但是出國買，可能受限於國外沒有現貨等因素，台灣百貨的精品仍具優勢，不擔心業績受影響。
漢神百貨持續打造全台最齊全的國際精品購物殿堂，引進多家南部獨家品牌，像是被譽為時尚界喀什米爾之王的義大利品牌「Brunello Cucinelli」，此外，還引進全台獨家「HUBLOT宇舶錶2022 FIFA世足快閃店」。而在B3F餐飲部分則有12月1日開幕，採全預約制的超人氣無菜單料理「初魚」等；另外B2F伴手禮區也全新進駐夏姿旗下品牌「CHA CHA THÉ 采采食茶」。
在加碼送回饋方面，最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3,000送300，首四日滿2萬加贈200，單筆滿35,000元再加贈BRUNO電暖器乙台，還有眾多壓軸獨家明星商品特惠組。會員禮部份，今年再次邀請到有印花鬼才之稱的知名華裔設計師Daniel Wong，以日月星辰為元素親自設計了五檔兼具時尚與質感的全台獨家會員禮。