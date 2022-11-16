鳳山兒童好「趣」處 林智鴻成功爭取機器人主題特色公園
鳳山再添兒童新「趣」處，高雄市議員林智鴻爭取「公十二貨櫃主題特色公園」，今（16）日正式啟用。林智鴻表示，四年前的主張，如今一一實現，不僅為鄉親感到開心，更無愧於當年「這一票投給孩子未來」訴求的初心，而赤山、牛稠埔、新甲、五甲各次分區也將陸續完成、他將一本初衷繼續為了孩子向前衝，也期待選民能繼續支持「這一票投給孩子的未來」。
位於「八八生活圈」，臨保華、紅毛港路口與快速道路的「公十二公園」，是全台第一座，結合產業特色、自然風貌、兒童遊戲、居民休憩機能，並以周邊港區隨處可見的「貨櫃」作為亮點設計主題的公園，從規劃階段舉辦三次公聽會，其中還包括了一場兒童表意權活動，是充分凝聚地方共識，落實公民參與，符合地方期待的公園。
過程當中林智鴻不僅積極和公民團體攜手合作，更在疫情期間人工與原物料大漲的階段，極力在議會爭取追加預算，使「公十二」得迅速以嶄新風貌呈現鄉親眼前。
有別於普通公園中常見的罐頭遊具，「雙寶爸」林智鴻透露，「公十二公園」的遊具更具挑戰性，遊具的適齡範圍更廣，同時也提供孩子們更多樣的公園玩樂選擇，這正是2018年他與「還我特色公園行動聯盟」的媽媽們所做的倡議目標。
同時也獲時任市長候選人的陳其邁允諾，到2020年後，當選市長的陳其邁用「兩年拚四年」的努力，在林智鴻的關心，以及工務局努力之下，終於取得階段性成績，這令所有在意特色公園的家長們都非常雀躍。
林智鴻表示，當年他只是新手爸爸，如今晉級「雙寶爸」，更有為孩子未來打拚的同理心與責任感，除了特色公園建置與友善生養育環境外，他更堅持打一場高格調的選戰，不僅要為下一代留下建設，更要為他們樹立民主價值的典範，讓鳳山成為孩童快樂成長、民主躍進發展的美好家園。