直搗永康街！陳其邁現身挺陳時中　蔡英文籲老鄰居去投票

▲蔡英文、陳時中現身永康公園宣講，期盼爭取更多支持，讓首都順利政黨輪替。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）
▲蔡英文、陳時中現身永康公園宣講，期盼爭取更多支持，讓首都順利政黨輪替。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-16 20:08:45

選舉倒數10天，民進黨台北市長候選人今（16）日晚間在永康公園開講，總統蔡英文、高雄市長陳其邁都到場站台，並發表演說。蔡英文表示，「我在大安區住很久，知道大安區是甚麼情況」，看到大安區這麼多鄰居，知道大家一定想來看看陳時中；她表示，要確保陳時中一定當選，就是大家出來投票，自己2020年在大安區得票率是48.89%，是所有候選人最高的，希望陳時中10天後也能在這裡拿下最高票。

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▲蔡英文、陳時中現身永康公園宣講，即使是深藍票倉，現場仍擠滿支持者。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）
▲蔡英文、陳時中現身永康公園宣講，即使是深藍票倉，現場仍擠滿支持者。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）
陳其邁表示，自己對永康公園很熟，「以前在這裡混的」，自己當立委時住大安會館，都走這條路，有種似曾相似的感覺。台北市是很多人的新故鄉，跟原來世居在台北的人一樣，大家都希望台北市更好，「鐵人部長」陳時中一定能讓台北市更好。

陳時中表示，選舉只剩下10天，希望大家拉票、催票、固票，並且一定要去投票，自己才有可能當選。看到陳其邁到這裡，也覺得非常高興，想起防疫初期陳其邁擔任行政院副院長，督導衛福部，可以說是「指揮官的指揮官」。

陳時中說，自己的爸爸也是高雄人，高雄還是有一些親戚，陳其邁做得很好，自己未來當選，也要努力1任拚8年。 

蔡英文上台時首先笑稱，「我在大安區住很久，知道大安區是甚麼情況」，看到大安區這麼多人，大家都是鄰居朋友，大家好。

她說，大家一定想來看看陳時中本人長甚麼樣，也想知道他如果當選之後，要怎麼建設台北市、為台北市做甚麼。陳時中走進每一區跟選民直接互動，代表台灣民主是成熟的，「政治人物總要跟大家在一起」。

蔡英文說，除了催票、固票，要確保陳時中一定當選，就是大家出來投票，這樣就一定會贏。「我2020在大安區得票率48.89%，是所有候選人最高的，這對民進黨候選人來說很少見，希望這次陳時中也能拿最高票」。

蔡英文說，陳時中不斷被攻擊，已經是有點不合理的程度，但陳忍辱負重，讓自己能夠維持平靜，進而面對總總困難，這就是台北市要進步所需的領導人。

在蔡英文演說的同時，有目測年約60多歲的民眾在對街嗆聲，不過蔡英文笑著以對，並未受到影響，該民眾則反被在場眾人反嗆沒水準，最後遭到驅離。

▲陳時中深入深藍本陣永康公園開講，現場依舊座無虛席。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）
▲陳時中深入深藍本陣永康公園開講，現場依舊座無虛席。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）
▲陳時中於永康公園開講，陳其邁首度到場助陣，人氣超旺。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）
▲陳時中於永康公園開講，陳其邁首度到場助陣，人氣超旺。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.16）

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