直搗永康街！陳其邁現身挺陳時中　蔡英文籲老鄰居去投票

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陳時中表示，選舉只剩下10天，希望大家拉票、催票、固票，並且一定要去投票，自己才有可能當選。看到陳其邁到這裡，也覺得非常高興，想起防疫初期陳其邁擔任行政院副院長，督導衛福部，可以說是「指揮官的指揮官」。
陳時中說，自己的爸爸也是高雄人，高雄還是有一些親戚，陳其邁做得很好，自己未來當選，也要努力1任拚8年。
蔡英文上台時首先笑稱，「我在大安區住很久，知道大安區是甚麼情況」，看到大安區這麼多人，大家都是鄰居朋友，大家好。
她說，大家一定想來看看陳時中本人長甚麼樣，也想知道他如果當選之後，要怎麼建設台北市、為台北市做甚麼。陳時中走進每一區跟選民直接互動，代表台灣民主是成熟的，「政治人物總要跟大家在一起」。
蔡英文說，除了催票、固票，要確保陳時中一定當選，就是大家出來投票，這樣就一定會贏。「我2020在大安區得票率48.89%，是所有候選人最高的，這對民進黨候選人來說很少見，希望這次陳時中也能拿最高票」。
蔡英文說，陳時中不斷被攻擊，已經是有點不合理的程度，但陳忍辱負重，讓自己能夠維持平靜，進而面對總總困難，這就是台北市要進步所需的領導人。
在蔡英文演說的同時，有目測年約60多歲的民眾在對街嗆聲，不過蔡英文笑著以對，並未受到影響，該民眾則反被在場眾人反嗆沒水準，最後遭到驅離。