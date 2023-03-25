《白日青春》拍片撞名導開趴？「狂歡整晚」黃秋生氣炸

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關於黃秋生在拍攝上的提點，導演劉國瑞表示：「我覺得最主要是角色設定，秋生哥會以他的角色出發，作為演員他會回饋給導演一些角色建議，如果是我來設定，兩個主角個性就會差不多，但由秋生哥來設計角色就會比較有效果，他有他的喜感在裡面，出來的效果很好！」沒有最喜歡的一場戲，但黃秋生卻說：「我最不喜歡送他去船上那一場戲，因為很冷他又拍很久，船很難控制對面又很吵，好像是杜琪峯家裡旁邊在開派對很難收音，我還跑過去看，很吵吵到不能收音，拍了一整個晚上。」事後黃秋生與導演杜琪峯見面聊天，杜琪峯說不是他開派對，疑似是附近的外國人在辦派對。
「拍兩個版本，不是你死就是我死！」黃秋生分享經驗：「我最不喜歡拍兩個版本的導演，最後一定是導演的版本，如果要拍兩個版本就拍導演的版本，不要再浪費時間，你告訴我拍兩個版本，就等於告訴我說不會用你的版本。其實演員是到現場去幫助導演，尤其是電影演員要幫導演去拍出來，可是有時候導演根本不知道自己在幹嘛，這個時候就會很生氣，我以前會罵人現在不會了。」
黃秋生讚賞導演劉國瑞：「我覺得作為一個新導演，劉國瑞非常有前途，他有那種很平和的個性私下又有堅持，但他的堅持不會令別人反感，個性上對將來會有很好的發展。」導演劉國瑞聽完後：「很感動！前輩給你的鼓勵、勉勵和關懷。」黃秋生認為可能因為導演劉國瑞是馬來西亞人，人種和文化不同：「香港導演是自大狂，喜歡導演的權利；我經常說導演像男人、演員像女人，你會喜歡一個自大狂的男人嗎？換個燈泡講了一整晚，女人就在旁邊說好厲害，就有這一種導演，但劉國瑞不是他很溫柔。」