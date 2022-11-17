限5天！全家隨緣酸辣湯麵買1送1 7-11洋芋片、奶綠半價
超商本周限定優惠更新！如果雙11還沒買夠，本周繼續買，或是已經買到大失血，正好趁著泡麵買一送一囤點月底糧食。7-11明（18）日起限時5天開跑，本周共祭出13品促銷，買一送一有兩款，包括愛沙尼亞長條洋芋片平均不到25元，有海鹽、山葵、酸奶油洋蔥口味可選，以及立頓奶綠也是買一送一，寶特瓶裝單罐只要14元。其他亮點還有農心辛拉麵買2送1、平均單包26元；調酒控別錯過NIJITA指定口味任選買2送1，哈根達斯迷你杯也是買2送1，都相當於6.7折。
全家會員優惠自即日起至11月20日前，本周海報共有12款促銷商品，雖然半價商品都集中在「康康5」，但會員限定還是有亮點商品，農心海鮮烏龍麵買2送1，平均單件26元；阿華田麥芽牛奶、阿奇儂巧克力冰淇淋都是加10元多1件，最低5.8折起，也是直逼半價幅度。
本周五六日登場的「康康5」陣容不輸上周，明（20）日連續三天開跑，和7-11一樣有立頓奶綠買一送一，另外多了FMC鹼性離子水、隨緣泰式酸辣湯麵買一送一，如果有辦法吃辣的話，酸辣泡麵平均單碗不到20元，且網友試吃口碑回饋普遍佳，是月底不吃土的好夥伴。Let's Café本周又推出大杯經典拿鐵2杯65元，同樣是線下買、線上無限期寄杯，且能冰熱互換，庫存上限一樣是10杯；另有私品茶唐寧伯爵茶2杯60元，也是無限期寄杯，如果每次兌換都自備杯子再扣5元，那拿鐵、伯爵茶都相當於是買一送一的折幅。
萊爾富即日起至11月22日開跑限定好康，結帳時憑Hi-Life LINE官方帳號活動條碼即享優惠。這次共9款促銷商品，以飲品折扣居多，最划算品項是雀巢奇巧指定商品買1送1，而UCC艾洛瑪西西里咖啡、Kid-O日清三明治餅乾分別有第2件10元及任選2件59元的特價，相當於6.3折、6.6折，也是可下手的折扣。