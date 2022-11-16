盧秀燕誤認警方執法為槍擊案 黃偵琳：應向高雄市民道歉
台中市長盧秀燕昨(16)日大搞烏龍，表示「高雄又發生槍擊案開了30多槍」，要求民主進步黨提名的台中市長候選人蔡其昌也該關心一下，對此，高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員候選人黃偵琳今(16)日出示槍擊案統計，表示在陳其邁市長上任之後，槍擊案數字已有改善，並批盧秀燕市長公然造謠抹黑高雄，把楠梓分局強力執法當成槍擊案，應公開道歉。
黃偵琳表示，台中市長盧秀燕為了擺脫「慶記之都」的標籤，胡亂牽扯其他縣市下水，甚至公然抹黑造謠，昨天在市長政見發表會，盧秀燕說「剛剛出門前，高雄又開了30多槍」，錯把高雄市楠梓分局當日下午偵辦刑案強力執法開了32槍，成功遏止歹徒駕車衝撞警車，當成發生槍擊案，可見盧秀燕不僅不用心準備政見會，看到黑影就亂講，更無視陳其邁市長及高雄市警察局在治安工作的努力，應向高雄市民道歉。
黃偵琳拿出刑事警察局的槍擊案統計資料，顯示近兩年高雄市的槍擊案數已有改善，從去年的9件降至截至今年十月止的5件；韓國瑜完整執政的2019年有11件，相較之下，高雄市的治安在陳其邁市長的努力下已有改善。
黃偵琳指出，台中市去年的槍擊案是11件，今年至十月為4件，總計15件，雖有下降，但仍比高雄市還多一件。黃偵琳表示，盧市長應該思考台中為什麼會被貼「慶記之都」的標籤，並且對症下藥，而不是牽拖高雄，轉移焦點。
黃偵琳表示，最近幾個月國民黨政治人物很愛抹黑高雄治安，九月底立委鄭麗文在國民黨高雄市長參選人柯志恩的推薦影片說高雄成為了「慶記之都」，她找了統計資料寫在臉書粉專，呼籲國民黨別信口開河；日前因大寮發生槍擊案，柯志恩說高雄槍枝氾濫，也遭高雄市政府糾正引用錯誤資訊；現在盧秀燕市長又加入抹黑高雄的行列。
黃偵琳指出，刑事局統計今年槍擊案最多的縣市，是新北市的13件，呼籲盧市長有空也能請侯友宜市長多關心一下新北市治安。