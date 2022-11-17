火鍋加芋頭是邪教？ 「這一物」配各湯頭都百搭：爆鮮甜
又到了冬天吃火鍋的季節，各式湯底口味輪來輪去吃不膩。除了熱呼呼的鮮美鍋底，豐富多樣的配料，也讓火鍋成為台灣人冬日最愛美食之一，但是五花八門的火鍋食材中，究竟那一樣才是台灣民眾心中的靈魂角色，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，關於火鍋食材話題的網路聲量表現，盤點最受網友熱議的火鍋食材排行。
觀察網路上對於火鍋食材的相關討論，發現民眾在肉品上最愛煮牛肉，相關推薦包括：「牛肉跟各種湯頭都很配」、「比豬肉瘦，味道重卻不會像羊肉容易有騷味」，多數人都認為，牛肉在湯頭搭配上較不受限制，更有老饕分享「下鍋快涮5秒的牛肉是令人百吃不膩的鮮美」，涮牛肉需掌握快、狠、準的技巧，肉質才會嫩；而蝦子也是許多民眾煮火鍋的必點食材，除了蝦子本身的味道，也可增加湯頭的鮮甜度，網友大推：「我都把蝦頭拿去熬湯」、「煮過蝦子的湯感覺比較甜」。
此外，有民眾提出「火鍋加芋頭會造成感情失和」的說法引起討論，許多網友回覆：「火鍋加芋頭是真理」、「火鍋加芋頭湯頭才會濃」、「芋頭要煮到剛剛好綿綿那樣，就不會有濁掉的問題」、「芋頭搭牛奶鍋很配！」，力挺芋頭也是火鍋的靈魂角色，反對派則認為：「那個不是湯，是醬」、「好像水泥，這是邪教吧」。
另一方面有民眾在網路上詢問「吃火鍋必加什麼食材」，同樣引起熱烈回覆，不少人點名豆腐與豆皮，推薦理由是「凍豆腐吸滿湯汁很讚」、「去醬盤把辣醬吸個飽，再咬進嘴裡，也是人間美味」、「豆皮放麻辣湯超爽的」，豆類製品能吸飽湯汁是最具魅力的地方，還有人說：「別人都在搶肉吃，我都在搶豆腐」。