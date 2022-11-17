混動先驅 ─ Toyota全新一代Prius正式亮相

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Toyota Prius自1997年問世，並在第二代開始導入獨有的Monoform Silhouette造型概念，並改善了串並聯混合動力系統 (THSII)，提升整體效率；2009年問世的第三代車型，搭載了以1.8升引擎為主的混合動力，不僅提升燃油效率，也以更好的性能提高駕駛樂趣，並在後期開始提供PHEV插電式混合動力系統。至2015年問世的第四代車型，首次採用Toyota引以為傲的TNGA架構平台，駕駛體驗獲得全面進化。Prius走過25個年頭後，時至今日，幾乎每一家車廠都有各類混合動力產品，也證明Toyota當年幾乎是在獨排眾議下的決定是對的。
Toyota Prius在第二代開始導入獨有的Monoform Silhouette造型概念以來，都有著與眾不同的外型風格，而現行還在販售的第四代車型，則是充滿了有如動漫移動機器的銳利前衛線條；全新一代Prius採用第二代TNGA平台，並依循前衛的風格下，有了更內斂俐落的圓滑身形，簡單且富有雕塑感，低斜的車頂，搭配19吋大尺寸輪圈，讓他有如跑車般的低重心感。全車化繁為簡的設計，ㄈ字形頭燈反而是最為醒目跳Tone的焦點。新Prius共有八種車身顏色可供選擇，包括新開發的Ash和Mustard兩種基本純色。
新一代Prius 在車室內導入“島式建築”概念，以壓低中控台上緣高度，降低視覺壓迫感，並將數位儀錶板與中央多功能螢幕置於容易識別的最上層，再以環艙氣氛燈營造科技氛圍；車內以黑色為基本色調，搭配簡潔地中控台與座椅線條，載運動感與精緻獲得平衡。此外，儀錶板還採用了Toyota首創的照明警告系統，將氣氛燈融入於該系統的一環，並將Toyota Safety Sense 相關功能融入了整體造型中，當Toyota Safety Sense 相關系統偵測到物品時，除會發出警告聲外，也會透過閃爍燈光來示警駕駛者。
新一代Prius同樣將提供串並聯混合動力系統與PHEV插電式混合動力系統兩種動力配置，其中預計在2023年初才會開始販售的插電式混合動力系統車款，首度導入了2.0升引擎之插電式混合動力系統，較前代改進了加速度與靜肅性，搭配高效率鋰電池，擁有223PS之綜效最大馬力，0-100km/h起步加速僅需6.7秒，在整體性能提升下，還可以維持與前代相同的低油耗表現。
而且在電池效能提升後，Toyota聲稱其EV模式之續航力較前代提升了50%，同時還配置了所謂的“我的房間模式”，當車輛在戶外充電時，可藉由外部電源維持車內的空調與音響運作，讓駕駛可以更舒適地等待充電。
而且在電池效能提升後，Toyota聲稱其EV模式之續航力較前代提升了50%，同時還配置了所謂的“我的房間模式”，當車輛在戶外充電時，可藉由外部電源維持車內的空調與音響運作，讓駕駛可以更舒適地等待充電。
而PHEV車型的電池裝置於後座下方，而不是在行李廂下方，不僅可有效降低重心，還可以擴增行李廂的容量，更兼具操控性與實用性。
至於串並聯混合動力系統部分，則有2.0升引擎與1.8升引擎兩種選擇，2.0升版本最大馬力為193PS，為前代的1.6倍，並配有E-Four系統，可在面對低摩擦路面時，提供更好的驅動力與過彎穩定性。而1.8升版本則維持140PS的動力輸出。
前面有提到新Prius採用第二代TNGA平台所開發，在剛性增加下，不僅提供更好的操駕本質，也有效改善靜肅性，前懸吊採麥花臣支柱式，後懸吊則採雙A臂設計，整體設計讓車輛直線行駛穩定性有所提升，並提供更好的過彎操控反應與循跡性，原廠稱可造就迷人的駕駛性能。
安全性上，新Prius搭載了最新版本的Toyota Safety Sense系統，偵測範圍進一步擴大，讓駕駛者可以更安心的駕駛車輛。而新Prius還導入了Advanced Park停車輔助系統，除了車輛可自行停車外，駕駛者也可透過手機應用城市進行遠端操作，便於讓車輛停進一些較狹窄的空間內。
此外，新新Prius在車上配置了一個整合Toyota Safety Sense系統的攝影鏡頭，可與車內數位後視鏡與車載行車紀錄相結合，讓車內不用為了額外加裝行車紀錄器而有其他線組外露，同時會將相關影像與數據紀錄在ECU中，可有效地避免檔案損壞。
而新Prius也跟上了新時代電動車腳步，在前座鞍座後方與行李廂內各式有一組100 VAC / 1,500 W的電源插座，可讓家電使用，駕駛者可選擇BEV模式全靠電池供電，或採HEV模式供電，在電池電量過低時，會啟動引擎為電池充電，而且Toyota還設計一組了外接電源套件，可在車窗關閉下，提供車外電器電源，同時避免雨水和昆蟲進入車內，十分便利。
新Prius還配備了可全開的全景天窗，PHEV車型還配備了第二代太陽能充電系統，由太陽能轉換出來的電量，每年約可提供車輛行駛約1,250 公里，該系統除了提供電池充電，也可支援空調等車上電器使用。
全新Prius在日本發表之後，也會陸續於北美、歐洲和全球其他國家上市，沿續Prius身為混合動力車款先驅的優良血統。