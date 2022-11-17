鳳梨哥哥離世 親弟公開「死亡原因」：盼外界給予空間
東森幼幼台水果家族第一代的「鳳梨哥哥」簡義隆於15日傳出離世消息，親弟弟隨後在臉書上悲痛證實，因外界相當關心其死亡原因，弟弟為了避免猜測性言論四處流傳，於16日晚間公開確切死因，並希望眾人能給家人一些能平靜處理的空間。
簡義隆在2005年至2010年間擔任東森幼幼台的鳳梨哥哥，和米可白、愷樂為同期戰友，離開兒童節目後不減星夢，參加選手村培訓，曾赴民視《明日之星》挑戰歌唱比賽，還參加過第一屆ColorIdol卡樂偶像歌唱大賽榮獲冠軍，沒想到近日傳來噩耗。
簡義隆的弟弟在15日發文證實，後因大眾極度關切，他16日再次在臉書說明「很意外已經回歸常人生活多年的哥哥還能獲得多人的關注，更意外的是大家非常關注他離開的原因，原本這件事是屬於他的隱私，我想應該點到為止即可」，但為了避免不必要的討論及猜測，家人們討論過後決定公開其死亡原因是「心因性休克」。
他說明自己是個平凡的上班族，要同時照顧爸媽、處理後事和回應眾人關心，現在已心力交瘁，「真的謝謝大家關心，但請給我們可以平靜處理的空間」，並表示當初會公布消息是希望能讓親近的友人來告別，而現今告別式日期仍未敲定，確認後會進行通知，並希望各界給予空間。（編輯：李惠婷）