波蘭彈襲疑雲！北約秘書長：可能是烏軍、但俄負首要責任
俄羅斯15日對烏克蘭發動大規模空襲，瘋狂轟炸烏克蘭境內能源基礎設施，但空襲行動後就傳出，波蘭有邊境村莊慘遭波及，因飛彈落入爆炸而導致2人死亡。雖然俄羅斯已正式否認與此事有關、歐盟和北約也表示該飛彈很可能是來自烏克蘭誤射，但亦強調俄羅斯仍負首要責任；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則回應，該枚飛彈「毫無疑問不是烏克蘭發射」。
綜合外媒報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）16日表示，儘管襲擊波蘭村莊的飛彈，有可能是源於烏克蘭的防空系統，是烏克蘭為了守衛國土，以防空飛彈抵擋俄羅斯巡弋飛彈攻擊時所造成的，但俄羅斯還是得負上最終責任，因為是俄國率先且繼續對烏克蘭展開「非法的戰爭行為」。
史騰柏格並指出，目前沒有跡象表明，波蘭飛彈事件是蓄意攻擊，北約對此事造成的生命損失，表達最深切的哀悼，有鑑於事件發生，軍事同盟對空襲的防禦也將持續加強。
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）16日也聲稱，打中波蘭邊境村莊的2枚飛彈雖然很有可能是來自烏克蘭，但沒有任何跡象表明是對波蘭的蓄意攻擊；荷蘭首相呂特（Mark Rutte）16日也在推特上發文指控，如果沒有俄羅斯對烏克蘭發動的飛彈襲擊，波蘭飛彈事件就不會發生，會繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。
對此烏克蘭總統澤倫斯基則表示，毫無疑問，攻擊波蘭邊境村落的飛彈不屬於烏克蘭，根據烏克蘭自己的軍事報告，他相信這枚飛彈屬於俄羅斯；烏克蘭高階國防官員也說，基輔握有此事與俄羅斯有關的證據，要求烏克蘭必須參與針對此事件的聯合調查。