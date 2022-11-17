美國女陳屍貨櫃！高大成曝「可能死因」：半小時就身亡

▲台中港長榮貨櫃中驚見一具外籍女屍，知名法醫高大成研判，女子恐因缺氧而亡，死亡時間約10天到2周，推測她可能因為犯罪、家暴選擇偷渡。（圖／翻攝畫面）
▲台中港長榮貨櫃中驚見一具外籍女屍，知名法醫高大成研判，女子恐因缺氧而亡，死亡時間約10天到2周，推測她可能因為犯罪、家暴選擇偷渡。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-17 06:59:07

台中港第32碼頭16日發生離奇命案！一名貨櫃中心工作人員在整理貨櫃時，驚見一具外籍女屍，嚇得趕緊報案，經過警方追查，確認死者為來自美國坎薩斯州的41歲白人女性。對此，知名法醫高大成研判，女子恐因缺氧而亡，死亡時間約10天到2周，推測她可能因為犯罪、家暴選擇偷渡。

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▲知名法醫高大成質疑，中壢弒母男二審改判無罪，不相信過程中兇手都沒有一絲清醒。（圖／翻攝自高大成臉書）
▲高大成指出，偷渡客或人蛇集團利用貨櫃偷渡時，經常會傳出缺氧致死的案件。（圖／翻攝自高大成臉書）
警方表示，該貨櫃為空櫃，由在10月底自美國洛杉磯裝載後來台，16日下午長榮貨櫃公司人員進行例行檢查時，打開才發現有一具女屍，目前全案將依不明死亡案規定處理，已通知美國在台協會（AIT）及警政署協助調查，將報請檢察官相驗。

根據《自由時報》報導，高大成指出，偷渡客或人蛇集團利用貨櫃偷渡時，經常會傳出缺氧致死的案件，他懷疑該名女性出現在貨櫃中的原因，有可能是因為犯罪、家暴等原因才到貨櫃想偷渡，才導致窒息死亡、客死他鄉。

高大成也表示，由於貨櫃中密不透風，人處於這樣的環境，一旦缺氧就會噁心想吐，之後便慢慢昏迷直至死亡，只要約半小時就會窒息死亡。另外，人在窒息死亡後，屍水明顯也較多，因為淋巴液容易滲透到體外，而且更加惡臭。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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