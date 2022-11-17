歐盟分歧！澤倫斯基為波蘭飛彈事件斥責俄國 匈牙利反感
距烏克蘭邊界約6公里的波蘭小鎮普熱沃多（Przewodow）15日傳出遭飛彈擊中，時間點就在俄國對烏克蘭發動大規模空襲後，雖然華沙當局和北大西洋公約組織（NATO）皆表示，爆炸很可能是1枚烏克蘭防空飛彈造成的，但包含北約秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在內，都認為即便飛彈來自烏克蘭，然而，率先發動戰爭、持續入侵烏克蘭的俄羅斯才應負起首要責任。不過，歐盟內部仍有成員持不同看法，如匈牙利就指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在事發後先指責俄羅斯的做法是錯誤的。
綜合《布達佩斯時報》等外媒報導，匈牙利總理辦公室主任古亞什（Gergely Gulyas），當地時間週三在記者會上表示，波蘭飛彈事件，反映出俄烏立即止戰及談判的重要性，呼籲在脆弱、困難、危險的全球環境下，不應出於政治目的來利用此事，有什麼不明確之處，都應先經過詳細調查再判斷。
古亞什並指出，澤倫斯基在普熱沃多遭飛彈擊中後不久，就先指控俄羅斯不負責任，這種做法是錯誤的，也立下不好的榜樣，反觀波蘭和美國的態度就相對謹慎；如果最終證實該枚飛彈其實是來自烏克蘭，那烏方是否也該給出說法。
在回答有關匈牙利是否會援助烏克蘭的問題時，古亞什則說，烏克蘭確實受到來自俄方的攻擊，但烏克蘭近年也有侵害人權、涉嫌虐待少數民族、違反國際公約的情事發生，言下之意似是暗示烏克蘭並非全然無辜。
對於第一時間被指控與波蘭中彈有關，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）16日也痛斥，波蘭國內因此事產生的反俄情緒，讓俄方相當不滿，既然俄羅斯國防部已給出詳盡的解釋，希望波蘭也能停止一切與此事有關的反俄猜測。